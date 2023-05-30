أسامة أبو السعود - عاطف رمضان



كعادته كل عام، كرّم الملتقى الإعلامــي العربــي في دورتـه الـ 18 والتي تستضيفها الكويت، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، كوكبة من الإعلاميين والفنانين والأدباء والشعراء العرب، تقديرا لدورهم البارز في الإبداع العربي وتقديم محتوى هادف يثري مجالات الإبداع.



وقام وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، وأمين عام الملتقى الإعلامي العربي الزميل ماضي الخميس بتكريم كوكبة الإعلاميين والفنانين، وفي مقدمتهم الفنان القدير الراحل عبدالكريم عبدالقادر والإعلامي الراحل عبيد العتيبي.



كما تم تكريم العاصمة اللبنانية بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023.



وفي ختام التكريم قام وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري والزميل ماضي الخميس بتكريم الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي.



التكنولوجيا وتطور المجتمعات



هذا، وشهد اليوم الثاني من فعاليات الملتقى الإعلامي العربي، عقد 7 جلسات للملتقى، حملت الأولى عنوان جلسة «تأثير التكنولوجيا في تطور واستدامة المجتمعات» بمشاركة الرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي والرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت إيمان الروضان والمدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات بالكويت د.عمار الحسيني، وأدارها موسى الفرعي من عمان.



وقالت الرئيس التنفيذي في «زين» إيمان الروضان إن هناك علاقة وثيقة بين التكنولوجيا وتطور المجتمعات، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرا تمكينيا للأفراد والمجتمعات وسرعت من وتيرة العمل والقدرة على التعلم والوصول إلى الإنترنت.



من جانبه، أفاد المدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني بأن التكنولوجيا أداة يستخدمها المجتمع وتؤثر على تطور المجتمعات مستدلا على ذلك بالتحول الرقمي في مجال الإعلام.



أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «صناعة المحتوى في الدراما العربية» وأدارها زاهي وهبي من لبنان، وشارك فيها الفنان اللبناني رفيق علي أحمد والكاتبة اللبنانية كلوديا مارشيليان والمنتج المصري د.مدحت العدل والكاتبة الكويتية منى الشمري.



وتطرق المشاركون فيها إلى العادات الاجتماعية وتغيرها عن السابق بسبب الانفتاح الذي يشهده العالم والذي نتج عنه وجود عادات جديدة، كما تطرقوا إلى تشابه هموم الشارع العربي.



هذا، وخلصت الجلسة الثالثة والتي كانت بعنوان «كلمة وصورة» إلى أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين ويصعب اكتشاف تزييف الصورة حاليا، وقد شارك في هذه الجلسة كل من د.أحمد عبدالملك استشاري طب عائلة من الكويت وعبدالعزيز الدويسان «بونمر» مصور من الكويت، وأدارتها د.راية يعقوب من الأردن.



الجلسة الرابعة جاءت بعنوان «ماذا فاتنا في الإعلام العربي؟» وأدارها عبدالله المديفر من السعودية، وشارك فيها وزير الإعلام الأسبق سامي النصف ووزير الاعلام البحريني السابق علي الرميحي، ووزير الإعلام العماني السابق د.عبدالمنعم الحسني.



وقد استعرض المتحدثون فيها قصصا من تجاربهم خلال توليهم حقائب وزارات الإعلام.



الجلسة الخامسة حملت عنوان «الإعلام واستراتيجيات التسويق»، وتطرق المشاركون فيها إلى أهمية التسويق للمشاريع ومعرفة الميزانية ورغبة العملاء في اقتناء منتجات معينة، وقد أدارتها المدربة والكاتبة عواطف الصباح، وتحدث فيها كل من المؤسس ومدير شركة h& s store فهد المزن، وشريك مؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «بيمز» التعليمي يوسف الحسيني، وكذلك مرشود المرشود المدير العام لشركة أطياب المرشود.



أما الجلسة السادسة، فتناولت «دور الإعلام في التنمية الاقتصادية.. تجارب واقعية» وأدارتها شيماء رحيمي من البحرين، وشارك خلالها رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي ووزير التجارة والصناعة السابق فهد الشريعان، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية وليد المهدي.



وتطرق المتحدثون إلى المشاريع التنموية والتشغيلية والفرق بينهما، وكذلك أهمية إنفاق الدولة على المشاريع التنموية ودور الإعلام في متابعة أخبار هذه المشاريع.



وكانت الجلسة السابعة والأخيرة عبارة عن «لقاء شعر»، وأدارتها شيماء رحيمي من البحرين وبمشاركة الشاعر الكويتي فيصل العدواني والشاعر العراقي رائد بوفتيان، حيث استعرضا تجربتهما الشعرية واستعرضا عددا من القصائد الشعرية التي نالت إعجاب الحضور.



«الأنباء» تؤكد بقاء الصحف ورسوخها



للتأكيد على بقاء الصحف الورقية ورسوخها بالتزامن مع تطور نسخها الإلكترونية ووسائط التواصل أو وسائل التواصل، قدم الملتقى الإعلامي العربي لأول مرة مسرحية بطولة الفنانين داود حسين، خالد البريكي، وعجيل الرفاعي. وكان لافتا اختيار جريدة «الأنباء» لتكون معبرا ونبراسا عن الصحافة الكويتية وبقائها مع زميلاتها في الصحافة الكويتية راسخة شامخة.







أعرب عن سعادته بتكريم بيروت عاصمة للإعلام العربي من جامعة الدول العربية



الوزير مكاري لـ «الأنباء»: العلاقات العربية ـ العربية مرت بـ «غيمة».. لكنها صفحة وانطوت نهائياً





أجرى الحوار: أسامة أبو السعود



أكد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري أن العلاقات اللبنانية -الكويتية ممتازة، وهي علاقات قديمة، وتعد من اقدم العلاقات اللبنانية -الخليجية. وذكر المكاري في لقاء خاص مع «الأنباء» على هامش الملتقى الإعلامي أن العلاقات العربية ـ العربية مرت بـ«غيمة»، لكنها إن شاء الله هذه صفحة انطوت نهائيا، وإن شاء تعود العلاقات بقوة أفضل مما كانت.



وأوضح مكاري أن اللبنانيين ينتظرون أيضا كغيرهم في سائر الدول العربية اسم الرئيس اللبناني القادم، مضيفا بالقول «وأنا شخصيا أمثل الوزير سليمان فرنجية في الحكومة، وهو أفضل من يمثل لبنان في الداخل والخارج، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



- بعد تكريمكم بمناسبة اختيار بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023 من جامعة الدول العربية، كيف تنظرون لهذا التكريم اليوم على ارض الكويت؟



٭ أعبر عن سعادتي بهذا التكريم، فبيروت تستاهل الكثير، وحقيقة فإننا عملنا هذا الجهد مع فريق يستحق أيضا التكريم، فجميعنا واصل الليل بالنهار وفي ظل موازنة «صفر» ولكن استطعنا تحقيق إنجاز يرفع رأس البلد ورأس بيروت في ظل ظروف صعبة للغاية.



ننتقل لدعم الكويت للبنان والذي لم يتوقف على مدى سنوات طويلة، كيف تنظرون للدور الكويتي في لبنان والعلاقات بين البلدين الشقيقين؟



٭ العلاقات اللبنانية ـ الكويتية ممتازة، وهي علاقات قديمة وتعد من أقدم العلاقات اللبنانية ـ الخليجية، وتعرفون أن هناك «غيمة» مرت على العلاقات العربية ـ العربية وان شاء الله هذه صفحة وانطوت نهائيا، وإن شاء تعود العلاقات بقوة أفضل مما كانت عليه.



ونحن مع الكويت دائما يغمروننا بضيافتهم وكرمهم المعهود ودائما نخجل من تكريمهم، وهو تكريم لبلدنا الذي يعرفونه ويحبونه.



العالم العربي ينتظر اسم رئيس لبنان القادم، فهل ستتم حلحلة هذا الملف قريبا؟



٭..واللبنانيون ينتظرون أيضا، وأنا شخصيا أمثل الوزير سليمان فرنجية في الحكومة، وهو افضل من يمثل لبنان في الداخل والخارج.



بعد عودة سورية للجامعة العربية، هل ستتم حلحلة الملفات الخاصة بلبنان أيضا؟



٭ طبعا، هذا الموضوع أساسي ومهم جدا، ونحن متفائلون إن شاء الله.



أخيرا وبعد مشاركتكم في الملتقى الإعلامي العربي بالكويت، كيف تنظرون لواقع ومستقبل الإعلام العربي؟



٭ يجب ألا نقلل أبدا من دورنا ورؤيتنا في مواكبة التطورات التي يشهدها العالم من التكنولوجيا والتواصل الاجتماعــي والإعلام الافتراضي وغيرها.





أسماء المكرمين في الملتقى الإعلامي العربي



٭ الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر - رحمه الله



٭ الإعلامي عبيد العتيبي - رحمه الله



٭ تكريم الجهات الداعمة والراعية



٭ تكريم وزارة الإعلام يتسلمه د. ناصر المحيسن



٭ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي



٭ شركة زين تسلمته إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين



٭ تكريم خاص لمسرحية «بياع جرايد»



٭ الفنان داود حسين



٭ الفنان خالد البريكي



٭ الفنان عجيل الرفاعي



٭ تكريم عاصمة الإعلام العربي (لبنان) يتسلمه وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري



٭ الفنانة المصرية نادية مصطفى



٭ رئيس تحرير عكاظ



٭ الكاتب السعودي جميل الذيابي



٭ الإعلامي مصطفى الأغا



٭ د. خالد غطاس صانع محتوى من لبنان



٭ الإعلامي السعودي عبدالله المديفر



٭ الإعلامي اللبناني نيشان



٭ الروائي والأديب الكويتي هيثم بودي



٭ د. مدحت العدل



٭ رفيق علي أحمد من لبنان



٭ د. هالة سرحان



٭ الشاعر رائد بوفتيان من العراق



٭ رئيسة تحرير النهار اللبنانية نايلة جبران تويني



٭ الكابتن والإعلامي المصري أحمد شوبير



٭ الفنان السعودي فايز المالكي



٭ الإعلامي د. هاني البدري - المملكة الأردنية الهاشمية



المكرمون من الشباب المبدعين



كما قدم الملتقى جوائز خاصة للمبدعين الشباب وهم:



٭ الشيف عبير الصغير من لبنان



٭ الإعلامية البحرينية شيماء رحيمي



٭ الإعلامي الكويتي ماهر العنزي



٭ الإعلامي العراقي علي الخالدي



٭ الإعلامي السعودي سلطان القحطاني



٭ الإعلامية الكويتية بيبي الخضري



٭ الإعلامي الإماراتي شهاب الهاجري



٭ الإعلامية العمانية حوراء الفارسية



٭ الإعلامي المصري رامي رضوان



٭ الإعلامية الجزائرية فرح ياسمين