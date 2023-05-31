نفذ أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان اعتصاما حاشدا، أمام تمثال المغترب، في مرفأ بيروت، صباح أمس، مقفلين الطريق العام بإطارات السيارات المشتعلة، وذلك احتجاجا على ما يوصف بالدولار الجمركي، والذي يضاعف من كلفة السيارة نحو عشر مرات.



وتقاطرت قوى الأمن والجيش الى المكان سعيا لفتح الطريق، وتم التفاهم على ان يبتعد المعتصمون عن الطريق المقفل بحدود الساعة الواحدة ظهرا، بحيث تكون رسالتهم من الإغلاق قد وصلت إلى المسؤولين عن اعتماد الدولار الجمركي، لكن بعض هؤلاء امتنعوا عن إخلاء الطريق في الوقت المحدد، مما تسبب باشتباكات بينهم وبين القوى العسكرية والأمنية، أسفر عن اصابات عدة، بعدها فتحت الطريق، ولم تبدر من السلطة المالية، المصرة على الدولار الجمركي المرتفع، أي إشارة على تفهم مطالب تجار السيارات المستعملة، وأصحاب المهن المتصلة بصيانة السيارات.