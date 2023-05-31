القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.



وشددت على أن كل المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا، مؤكدة حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكل أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.



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