آلاء خليفة



احتفلت مدرسة البيان ثنائية اللغة (BBS) بخريجيها من دفعة 2023 والبالغ عددهم 137 طالبا وطالبة، وذلك في قاعة أرينا وبحضور أعضاء مجلس الأمناء ومدير المدرسة كيفن فولبروك ونائب مدير المدرسة بول سعيد ومديرة المرحلة الثانوية لورا ديفاين والمدير المساعد في المرحلة الثانوية خلدون العبابنة والمعلمين والإداريين وعدد من الشخصيات العامة وأولياء أمور الطلبة، وخلال الحفل شدد مسؤولو المدرسة على ان استراتيجية المدرسة تركز على تأهيل جيل مسلح بأفضل أنواع التعليم وقادر على خوض غمار سوق العمل بجدارة وفق برامج تعليمية تواكب التطور الحديث.



وقد تم خلال الحفل تكريم الطلاب أوائل الدفعة الحاصلين على أعلى معدلات، كما تم تكريم كوكبة من الطلاب على إنجازاتهم من الجانب الأكاديمي والرياضي وخدمة المجتمع، واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على الطلاب وسط فرحة أولياء أمورهم.



وأجرت «الأنباء» لقاءات مع عدد من الطلاب الخريجين عبروا من خلالها عن فرحتهم وسعادتهم بيوم التخرج، وإليكم تفاصيل اللقاءات:



بداية، عبر الخريج عبدالله عبدالوهاب المرزوق عن بالغ سعادته بيوم التخرج وزرع حصاد السنوات الماضية من تعب ودراسة وصولا ليوم التخرج وجني الثمار.



وأهدى المرزوق نجاحه وتفوقه لوالديه ولأسرته وأصدقائه ولمعلميه في المدرسة الذين كانوا سببا رئيسيا في دعمه طوال السنوات الماضية.



وذكر المرزوق انه ينوي دراسة تخصص التمويل في الخارج والعودة بعدها للوطن لخدمة دولته الحبيبة الكويت.



وانتقل الحديث إلى الخريج محمد نواف البحر «الأول على دفعة 2023» الذي أوضح ان التوكل على الله عز وجل والجد والاجتهاد والدراسة أولا بأول وتنظيم الوقت هي مفاتيح النجاح والتفوق والتميز بجانب مساندة الأهل، موضحا انه وضع أمامه هدفا في التفوق والتميز، وتمكن من تحقيق هدفه بوصوله إلى أن يصبح الأول على دفعته قائلا: «الحمد لله بيضناها».



وتوجه البحر بالشكر الجزيل لإدارة مدرسة البيان ثنائية اللغة من معلمين وإداريين على كل ما بذلوه من جهد مع الطلاب طوال سنوات الدراسة.



وذكر البحر انه ينوي دراسة تخصص علوم الكمبيوتر في الخارج.



من ناحيته، قال الخريج عبدالعزيز الصقعبي انه يشعر بسعادة بالغة بإنهائه المرحلة الثانوية واستعداده لمرحلة جديدة في حياته وهي المرحلة الجامعية.



وأهدى الصقعبي نجاحه إلى والده ووالدته ولمعلميه في المدرسة ولزملائه بالمدرسة.



وأفاد الصقعبي بأنه يرغب في دراسة تخصص المحاسبة في الخارج.



وبابتسامة الفرح بيوم التخرج، عبرت الخريجة دانية العيسى عن سعادتها البالغة، معبرة عن فخرها بنفسها وبصديقاتها دفعة 2023 لوصولهن لهذا اليوم الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر.



وأهدت العيسى نجاحها لوالدها ووالدتها اللذين ساعداها كثيرا طيلة سنوات الدراسة ولم يدخروا جهدها في دعمها ومساندتها بما جعلها تتفوق في دراستها.



وأوضحت العيسى انها تنوي دراسة تخصص التسويق.



بدوره، قال الخريج ناصر عمر الصالح: أود في البداية ان أحمد الله عز وجل على وصولي لهذا اليوم الذي طال انتظاره وهو يوم التخرج وإنهاء مرحلة مفصلية وبدء مرحلة جديدة بالالتحاق بالجامعة.



وقال الصالح: أمي أكثر إنسانة بالدنيا وقفت بجانبي فلها تحية إجلال واعتزاز وتقدير، وكلمات الشكر لن توفيها حقها، كما أشكر أختي التوأم، لافتا إلى انه ينوي دراسة الطب بالخارج.



من ناحيته، قال الخريج محمد العيسى: أود ان أتوجه بالشكر والتقدير لمدرسة البيان ثنائية اللغة بجميع إدارييها ومعلميها على جهدهم الحثيث طوال سنوات الدراسة والذي ختم بهذا الحفل الجميل المنظم لتخريج دفعة 2023.



وأعرب العيسى عن سعادته بلحظة التخرج وأهدى نجاحه لأسرته وأصدقائه، لافتا الى انه ينوي دراسة تخصص التمويل في الولايات المتحدة الأميركية.



وبفرحة عارمة وابتسامة الفخر والاعتزاز عبر هادي الهادي «والد الخريجين سارة الهادي وإبراهيم الهادي» عن فرحته العارمة، حيث ان الفرحة فرحتان بتخرج اثنين من أبنائه من مدرسة البيان ثنائية اللغة.



وقال الهادي: فرحتي اليوم لا يمكن ان توصف، فهو شعور بالفرح والسعادة مختلط بمشاعر الفخر والاعتزاز، وان أبنائي كبروا أمام عيني حتى وصلوا لمرحلة التخرج من المرحلة الثانوية واستعدادهم اليوم للمرحلة الجامعية.



وذكر الهادي ان أبناءهم اختاروا التخصصات التي يرغبون بدراستها في المرحلة الجامعية بكامل إرادتهم وانه داعم كبير لهم في هذا الأمر، حيث ان ابنه إبراهيم يريد دراسة تخصص إدارة الأعمال أما ابنته سارة فتريد دراسة تخصص علوم الكمبيوتر في الخارج.



من جانبها، عبرت المحامية د.نور العبدالرزاق، والدة الخريجة «عايشة الصالح» عن سعادتها بيوم تخرج ابنتها، قائلة: تختلط المشاعر في تلك اللحظات وفرحتي لا توصف بتخرج ابنتي، متمنية التوفيق لجميع الخريجين والخريجات في حياتهم العلمية والعملية.



وأضافت إن ابنتها تنوي دراسة تخصص القانون الدولي حتى تصبح محامية في المستقبل.