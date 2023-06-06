الجلال لـ «الأنباء»: تكثيف الجولات التفتيشية للوقوف على مدى استيفاء الاشتراطات الصحية

العازمي: مظاهر تلف الأسماك متعددة منها تغير لون العين والدم والرائحة وليونة قوامه ا

الدوسري لـ«الأنباء»: جولات مكثفة على المصنع والمعامل الغذائية والبقالات والأسواق الغذائية

الرشيدي: الأسماك الطازجة أو المبردة حينما تُقطّع يجب أن يكون ذلك تحت أعين المستهلك



حنان عبدالمعبود



قامت إدارة التفتيش بالهيئــة العــامة للغذاء والتغذية بعـمــل جـولــة تفتيشية على منطــقـة أسواق القرين في محافظة مبارك الكبير، وذلك بحضور «الأنباء»، وأسفرت الجولة عن تحرير 12 مخالفة و7 تعهدات وأخذ عينات للكشف الدوري، بالإضافة إلى إغلاق منشأة غذائية.



مدير إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير د.سعود الحميدي الجلال الذي أشرف على الجولة التفتيشية صرح لـ «الأنباء» بأن الجولة شارك فيها 20 مفتشا ومفتشة، وشملت التفتيش على المنشآت الغذائية والأسواق والمطابخ المركزية في إطار الجولات المستمرة على مدار اليوم للتأكد من مدى استيفاء الاشتراطـــات الصحيـــة والصحة العامة حفاظا على سلامة المستهلكين، مضيفا أن فريق مركز صباح السالم ومركز القصور يقوم بالرقابة على مدار الساعة عبر النوبات المختلفة.



وكشف الجلال أن الفترة المقبلة تشهد تكثيف الجولات التفتيشية خاصة شركات توصيل طلبات الطعام، وكذلك العامل الذي ينقل المواد الغذائية والتزامه باستخراج الشهادة الصحية بما يثبت خلوه من أي أمراض معدية.



دور أساسي



من جهته، قال رئيس فريق التفتيش بمحافظة مبارك الكبير محمد سعد الدوسري إن دورنا في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة مبارك الكبير رقابي على المنشآت الغذائية، ولهذا قمنا بعمل جولة حول عدد من المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية وهو دورنا الأساسي الذي نعمل عليه، وكذلك الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشآت، والتأكد من صحة العاملين والنظافة العامة وعدة أمور منها: متابعة صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد منها، لافتا إلى أنه من منطلق الدور الرقابي فإنه يوميا تتم عمل جولات تفتيشية مكثفة على المصنع والمعامل الغذائية والبقالات والأسواق الغذائية.



فحص الأسماك



وخلال الجولة تم فحص الأسماك بأحد الأسواق المركزية، وعليه أوضح مفتش الأغذية محمد فيصل العازمي أن فحص الأسماك يتم بالنظر واللمس، وملاحظة تماسك جسم السمكة وعينها وخياشيمها ولونها إن كان مزهرا أو داكنا، وكذلك رائحتها.



وفيما يختص بالأنواع القشرية من الأسماك مثل الروبيان، فإن أهم جزء فيها هو الرأس والتي إن لم تكن متماسكة بشكل جيد تكون تالفة، موضحا أن الروبيان من المواد الغذائية التي تحتاج إلى اهتمام كبير نظرا لكونها سريعة التلف، ولهذا نقوم بفحص كمية الروبيان، وقد وجدنا كمية كبيرة مفصولة الرأس تماما، وكذلك بعض الحبات كانت فيها القشرة مفصولة عن الجسم، مما يعني أنه تالف وعليه يتم جمع الكمية الفاسدة ووزنها ويتم عمل محضر إتلاف ومخالفة على حسب الكمية الموجودة.



وأضاف أن الأسماك أساس فحصها يكون من الرأس، ولهذا فإن بعض الأسماك التي يتم عرضها وهي مقطعة تعد مخالفة لأنها بدون رأس تكون غير معروفة وهنا يجب أن نرى الترخيص، نحتاج إلى رؤية رأس السمك لرصد إن كان طازجا من عدمه، بينما مجرد شرائح تكون مجهولة، وهناك شركات متخصصة في تقديم هذا النوع من المواد الغذائية حيث ما يتم عرضه يحمل تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية، بينما القطع المعروضة مجرد قطع بدون أي بيانات أو أجزاء تدل على صلاحية، بينما مصدر المعلومات بالسمك هو الرأس.



الاشتراطات الصحية



من جانبه، قال مراقب تفتيش محافظة مبارك الكبير بالهيئة العامة للغذاء والتغذية مطلق الرشيدي: نحن نتواجد بأحد الأسواق المركزية المتواجدة بمحافظة مبارك الكبير، حيث نقوم بالكشف على المواد الغذائية المنوعة ومنها الأسماك واللحوم والمعلبات، بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية داخل المنشآت، وكذلك الكروت الصحية للعمالة، واشتراطات النظافة العامة، حيث نقوم بمتابعة المنشآت بشكل عام.



وأوضح أنه تمت معاينة الأسماك المعروضة بأحد الأسواق، لافتا إلى أن أهم مظاهر التلف في الأسماك تظهر في تغير لون العين للسمكة، وكذلك لون الدم الذي يتحول لداكن، وليونة وقوام السمك، مؤكدا أنه حال وجود هذه العلامات يتم اتخاذ إجراءات حيالها، ويتم عمل محضر إتلاف ومحضر مخالفة، ويتم إتلافها.



وأشار الى أن الأسماك التي يتم تشريحها، وعرضها يجب أن يكون بناء على ترخيص بتقديمها بهذا الشكل، وكذلك على نوع وحالة السمك سواء مبرد أو مجمد أو طازج، وكل نشاط محدد العمل به وله اختصاصه، فالمختص بالتجهيزات الغذائية يقوم بها ومن يعمل بتخصص الأسماك المبردة أو المجمدة أو الطازجة يجب أن يلتزم بعمله، والأسماك الطازجة أو المبردة حينما يتم تقطيعها يجب أن يتم ذلك تحت أعين المستهلك وعلى الطلب.



سوء التخزين



بدورها، قالت مفتشة الأغذية زينب بوعباس: قمت بالتفتيش على أحد المطاعم، ولاحظت سوء التخزين لبعض الأطعمة وكذلك كانت هناك ملاحظات على النظافة، واكتفيت بتقديم ملاحظات والتنبيه بتعديل هذه الأمور، وحال تكرار الأمر يمكن أن تحرر مخالفات.

مصنع بدون ترخيص.. ومخالفات بالجملة

كشف مدير إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير د.سعود الحميدي الجلال أن الجولة التي شاركت فيها «الأنباء» شهدت ضبط أحد المصانع المختصة بالتجهيزات الغذائية غير حاصل على ترخيص صحي من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مع عدم توافر الاشتراطات الصحية ووجود كسور في الأرضيات وعدم التزام بالنظافة العامة وعليه تم تحرير محضر فتح وإدارة منشأة قبل الحصول على ترخيص صحي، ومحضر عدم اشتراطات صحية وفنية، كما سيتم تشميع المنشأة احترازيا لسلامة المستهلكين لحين إرسال العينات إلى المختبر للتأكد من صلاحيتها.