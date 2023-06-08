أطلق الفنان رابح صقر ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «الصقر 23»، ويتضمن أغنيات عدة، وهي: «بعيش لنفسي، يا ابن أبوي، زلزال».



وكان رابح قد نشر «بوستر» قبل أيام، وكتب عليه: «بعيش لنفسي، ويا ابن أبوي، وزلزال، هذه هي أسماء الأغنيات الثلاث الجديدة، وتعاوناتها من ألبوم الصقر 23».



وتأتي «بعيش لنفسي» من كلمات منصور الشادي، وألحان محمد بودلة، بينما «يا ابن أبوي» كلمات فيصل العطاوي، ولحنها سهم، أما «زلزال» فمن كلمات أحمد الجوفي، وألحان رابح صقر.



كذلك يستعد رابح لإحياء حفلات عدة خلال الفترة المقبلة، منها حفل في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالباحة غدا الجمعة، وأخرى في أبوظبي 30 من الشهر نفسه.