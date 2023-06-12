أسامة دياب



اختتم مهرجان المنتجات الفلسطينية، الذي أقامته سفارة دولة فلسطين لدى بالتعاون مع الجمعية الثقافية النسائية في مقر الجمعية تحت رعاية السفير رامي طهبوب، فعالياته يوم أمس الأول السبت، بعد أن استمر على مدى 5 أيام من 6 إلى 10 الجاري.



وبهذه المناسبة، أشاد السفير طهبوب بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان، متوجها بالشكر الجزيل إلى المواطنين الكويتيين تحديدا على توافدهم إلى المعرض طيلة أيام إقامته وثقتهم بالمنتجات الفلسطينية المختلفة وجودتها.



وشكر طهبوب الكويت ووزاراتها المعنية على كل التسهيلات التي قدمتها للسفارة، متمنيا للكويت أميرا وحكومة وشعبا دوام الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يحفظ الله العلي القدير صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد،



كما شكر السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين في الكويت وموظفي السفارات على الحضور اللافت لحفل افتتاح المهرجان وتسوقهم من معرض المنتجات الفلسطينية، واصلا شكره إلى الجاليات العربية والأجنبية والفلسطينية الذين أموا قاعة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية للحصول على المنتجات الفلسطينية.