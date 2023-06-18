آلاء خليفة



أشاد مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية أ.د.عبدالله الغصاب بإجراءات وتوجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني تجاه محاربة الغش في الاختبارات، وخطة وزارة التربية التوعوية من خلال حملة «استعد» التي أسفرت جهودها خلال امتحانات الثانوية عن تسجيل انخفاض في حالات الحرمان أكثر من77% في العلمي وأكثر من 80% في الأدبي مقارنة بالعام الماضي.



وقال الغصاب في تصريح صحافي إن الغش في الاختبار ليس مسؤولية وزارة التربية وحدها وإنما هو قضية أمن وطني يجب على أفراد المجتمع محاربة تلك الآفة التي كادت تقضي على مستقبل أبنائنا وبناتنا ومشاريع التنمية، مشيرا إلى أن ما قامت به «التربية» من جهود خلال الأيام السابقة لاختبارات الثانوية العامة لا تقارن بالسنوات السابقة، حيث تمت السيطرة على عمليات الغش بشكل يضمن مخرجات تعليمية حقيقية، تستطيع أن تكون نواة سليمة وجيدة للقبول في الجامعات والكليات بمختلف التخصصات كل حسب رغباته، دون الخوف من التسرب الطلابي والرسوب الذي كان يحدث الأعوام الماضية، نتيجة النجاح الوهمي والمجاميع غير الحقيقية للطلبة.



وأضاف: إجراءات محاربة الغش في الاختبارات تتطلب أيضا التوعية والتثقيف المستمر للطلبة والأساتذة حول أخلاقيات الاختبار وعواقب الغش، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية تشجع على الشفافية والنزاهة، كما تستلزم جهودا متعددة تتضمن الإجراءات المادية والتقنية والتثقيفية من خلال اتخاذ هذه الإجراءات التي تعزز قواعد النزاهة والعدالة في التعليم وتحفيز الطلبة على تحقيق إمكاناتهم الكاملة بطرق شرعية.



وبين أن تهيئة المناخ للاختبارات هذا العام لم يأت من فراغ، إنما ناتج الحملة الإعلامية التي تمت قبل الاختبارات وكذلك التعاون مع وزارات الداخلية والصحة والتجارة وتوعية أولياء الأمور ومساهمة رجال الدين.