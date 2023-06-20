تسخير الإمكانيات للتعامل مع التحديات والأولويات بما يتناسب مع رؤية كويت 2035



أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي ان ثقة القيادة السياسية دافع لاستكمال مسيرة الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يلبي تطلعات المواطنين ومواصلة الجهود لتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في الوزارة.



وتقدم الوزير العوضي في تصريح لـ«كونا» بخالص الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو نائب الأمير وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح على نيل وتجديد ثقتهم به.



وقال ان ثقة القيادة السياسية تزيده إصرارا على استكمال ما بدأه من جهود للارتقاء بجودة الرعاية والخدمة الصحية في البلاد.



وثمن الوزير دور جميع الكوادر الصحية والإدارية وجميع العاملين في الوزارة، معربا عن كامل ثقته بهم لمواصلة العمل لتحقيق أهداف الوزارة والارتقاء بجودة الرعاية والخدمة الصحية.



ولفت د. العوضي الى ان تطور الخدمات الصحية قائم على تطوير الأداء المهني وتوفير بيئة عمل مناسبة وهي من الركائز الأساسية للمنظومة الصحية.



وجدد وزير الصحة حرصه على تسخير كل الإمكانيات للارتقاء بالمنظومة الصحية عبر رؤية شاملة للتعامل مع التحديات والأولويات قصيرة وطويلة المدى وبما يتناسب مع رؤية كويت جديدة لعام 2035.