

عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن آلية وتوصيات للادارات المدرسية بشأن تركيب وتحديد مواقع أجهزة البصمة والتي من المقرر تطبيقها في العام الدراسي المقبل.



وقالت الوزارة في الكتاب، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه يتم تحديد مواقع أجهزة البصمة بالتعاون بين مديري المدارس والمتعهد والتنسيق مع إدارة نظم المعلومات وتكون جميع الأجهزة في موقع واحد وسهل الوصول إليه للمكلفين باستخدام أجهزة البصمة، على ألا تقل المسافة بين الأجهزة عن مترين ومساحة كافية لوقوف الموظفين للقيام بإثبات الحضور أو الانصراف لا تقل عن ثلاثة أمتار.



ولا يجوز تخصيص أحد الأجهزة لجهة معينة أو شخص محدد، بل يجب أن تكون جميع الأجهزة في موقع يتناسب مع سهولة الوصول إليه من قبل جميع العاملين المكلفين بالبصمة، ويفضل أن تكون أجهزة البصمة في نطاق كاميرات المراقبة الموجودة في المدارس لزيادة الأمن والتحكم فيما يختص بعدم العبث أو إتلاف أجهزة البصمة.