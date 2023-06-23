كشفت الفنانة رنا رئيس عن رأيها في «السوشيال ميديا»، حيث أكدت أنها لا تقبل التطاول عليها بأي حال من الأحوال، وأنها تتعامل مع مواقع التواصل بأن تأخذ منها المفيد لها فقط ولا تنظر لما هو سيئ، وقالت: «باخد من السوشيال ميديا الحلو والوحش برميه في البحر، ومش بحب حد يتطاول لفظيا، ومش حلو أشتم حد بأهله، وأول ما أبقى متضايقة اقرأ كومنتات حب الناس بتهون عليا، وبتبسط من كلام الناس وهي بتقولي إني زي بنتهم».



وتحدثت رنا عن ترشيحها في فيلم «حريم كريم 2»، قائلة حسب تصريحات صحافية: «الفنانة بشرى هي اللي كلمتني عن الفيلم ورشحتني، والفكرة مرعبة كانت بالنسبة لي في البداية إني أكون في الفيلم، ولكن لقيت فيه نجوما كبارا واثقة فيهم، والمخرج علي إدريس مصدر ثقتي في العمل».



وعن كواليس العمل، قالت: «لذيذة جدا، والمخرج علي إدريس أكتر حد بينصحني في الفيلم، وحاجات خاصة بشخصيتي في العمل».



وحول جديدها الفني الذي التي تنتظر عرض، أوضحت: أنتظر عرض مسلسل «حدث بالفعل» ومسلسل «نصي التاني» مع الفنان علي ربيع ومسلسل «موضوع عائلي 3» مع الفنان ماجد الكدواني.