الموافقة على إنشاء 3 مقاسم لـ «المواصلات» في العبدلي والوفرة وكبد

إنشاء دورات مياه ذكية برسوم في مواقف السيارات السطحية بالمباركية



بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار تخصيص المواقع التالية لصالح الشركة الحكومية المقفلة لإنشاء وإدارة مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها.



وقال د.كمال ان الرأي الفني تضمن المواقع التالية:



٭ القسائم أرقام 65 و66 و69 و70 الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى وبمساحة إجمالية تبلغ 90000م2.



٭ المواقع أرقام 6 و8 و36 الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله وبمساحة إجمالية تبلغ 597000م2.



٭ أرض فضاء بمنطقة ميناء الدوحة بمساحة 554000م2.



٭ أرض فضاء بمنطقة الشدادية بمساحة 1119000م2.



٭ أرض في محيط مطار الكويت الدولي بمساحة لا تقل عن 15000م2 تنفيذ لقرار مجلس الوزراء.



شريطة ما يلي:



٭ التنسيق مع وزارات الخدمات، والالتزام بشروطها أثناء التصميم وقبل البدء في التنفيذ.



٭ وزارات الخدمات والجهات المعنية ذات العلاقة.



٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.



٭ أخذ موافقة الطيران المدني للموقع رقم 5 القريب من مطار الكويت الدولي.



٭ تلتزم الجهة ذات العلاقة بتقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي.



واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة وذلك أثناء التصميم وقبل البدء في التنفيذ.



٭ تخويل الإدارات المختصة بإزاحة وتعديل شكل وحدود المواقع في حال تعارضها مع أي من خدمات البنية التحتية قائمة أو لأي دواعي تنظيمية، وتثبيت الموقع بالإحداثيات النهائية وفقا للطبيعة ووفقا لما تنتهي إليه بعد التنسيق مع البلدية.



وأضاف د.كمال ان اللجنة وافقت علي طلب مؤسسة الموانئ الكويتية نقل تبعية ميناء الشعيبة من الهيئة العامة للصناعة إلى مؤسسة الموانئ الكويتية، لافتا إلى ان اللجنة وافقت على طلب شركة إدارة المرافق العمومية إضافة حمامات ذكية مقابل رسوم رمزية في مواقف السيارات السطحية التي يتم إدارتها من قبل الشركة وخاصة في منطقة أسواق المباركية والمواقع الأخرى التي تحتاج هذه الخدمة.



وبين ان الرأي الفني تضمن الآتي:



٭ أن تكون الحمامات الذكية بصورة مؤقتة وأن تتم إزالتها من قبل شركة إدارة المرافق العمومية وإعادة الموقع إلى ما كان عليه وذلك عند طلب بلدية الكويت أو وزارة المالية ذلك دون المطالبة بأي تعويضات.



٭ التزام شركة إدارة المرافق العمومية بنظافة الحمامات الذكية والصيانة الدورية.



وذكر ان اللجنة وافقت على طلب وزارة المواصلات تخصيص 3 مواقع لإقامة مقاسم اتصالات في كل من منطقة الوفرة بمساحة 2005م2 ومنطقة العبدلي بمساحة 4000م2 ومنطقة كبد بمساحة 4000م2.



ولفت إلى أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها اقتراحا من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية العالمية، كما أحالت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي للدراسه المعاملات التالية:



٭ فتح جهات تعليمية وتأهيلية للأشخاص من ذوي الإعاقة.



٭ طلب إضافة أنشطة خدمية مساندة ضمن الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي الواردة في الاشتراطات.



وأشار إلى ان اللجنة حفظت اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تخصيص أراض في المنطقة الشمالية تستغل كمخازن وخدمات لوجستية.