دعوة المسؤولين بالجهات الحكومية وكذلك دعوة المواطنين ومن ثم وضع التصورات والحلول التفصيلية ومراقبة تنفيذها



قال النائب د.عبدالهادي العجمي، إنه تقدم مع النواب سعود العصفور وفهد بن جامع وماجد المطيري وهاني شمس بطلب لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بمشاكل المناطق الجنوبية من البلاد.



وأوضح العجمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن المناطق السكنية الجنوبية مثل مدينتي صباح الأحمد السكنية والوفرة وضاحية علي صباح السالم ومنطقة الخيران بها قضايا متعددة ومتراكمة.



وأشار إلى أن الحديث عن هذه المشاكل مستمر سواء من قبل النواب السابقين وأبناء هذه المناطق، مضيفا أن الحلول قدمت على شكل قوانين ولكن مازالت الحلول لهذه المشاكل مرتبطة بتعاون المؤسسات الحكومية ومازال سكان هذه المناطق يعانون من عدم التنسيق بين الجهات الحكومية.



وأكد أن تشكيل اللجنة المؤقتة يعد آلية للحل والاستمرار في نظر المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق وطرحها الواحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى أن اللجنة لها الحق في دعوة المسؤولين بالجهات الحكومية وكذلك دعوة المواطنين، ومن ثم وضع التصورات والحلول التفصيلية ومراقبة تنفيذها من قبل الجهات التنفيذية.



وأضاف ان الطلب سيعرض في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، متمنيا أن ينال المقترح موافقة المجلس وأن يعود خير هذه اللجنة على أبناء هذه المناطق المتضررة.