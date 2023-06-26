

ثامر السليم



طالبت الاتحادات الطلابية الكويتية في الخارج وزير التعليم د.حمد العدواني، ممثلا عن الطلبة والطالبات الكويتيين الدارسين في الخارج، بحل مشكلة خطة البعثات والمساواة بين الطلبة.



وقالت في بيان لها إن دور الاتحاد تمثيل هؤلاء الطلبة من خلال النظر إلى أحوالهم ومشاكلهم ومعاناتهم وطرح عدة مشاكل للمقبلين على الدراسة في الخارج من أهمها معالجة نظام تسجيل الطلبة في خطة البعثات والمساواة بين طلبة التعليم الخاص والتعليم الحكومي، علما ان نظام التسجيل التابع للوزارة يشمل التعليم الخاص والتعليم الحكومي لتجاوز حالات الظلم وعدم المساواة.



وأضافت: «إيمانا منا بعدم التفرقة والمساواة العادلة بين طلبة التعليم الخاص وطلبة التعليم الحكومي، وحرصا على عدم وقوع الظلم على اي منهم، تتجلى المشكلة في مقاعد التخصصات الطبية، حيث ان طلبة التعليم الخاص مستحوذون على مقاعد التخصصات الطبية بنسبة 100%، وهذا يعتبر غير عادل بين الطلبة، ويرجع السبب في ذلك لطريقة رصد الدرجات في التعليم الخاص، حيث انهم يستطيعون الحصول على زيادة بالدرجات، وبعضهم تفوق نسبهم الـ 100%، لذا يقترح الاتحاد تخصيص مقاعد معينة لطلبة التعليم الخاص وأخرى للتعليم الحكومي لعدم سلب طموح أي طالب في دراسة أي من التخصصات الطبية، ونتمنى أن يستعجل هذا القرار بحيث يكون دارجا قبل خطة بعثات الشواغر».



وعبرت الاتحادات الطلابية عن املها بإحاطة هذه المطالبات بالاهتمام والتوجيه لجهات الاختصاص المعنية بعمل اللازم نحـــــو إقرارهــا، بما يحقق مصلحة الطلبة الكويتيين الدارسين في مختلــــف دول الابتعـــاث.