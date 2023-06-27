تقدم رئيس مجلس إدارة «الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية» د.نصار العبد الجليل بأسمى التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وللكويت والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأثنى العبد الجليل في تصريح له على تبرعات أهل الخير وتفاعلهم المميز مع المشروعات التي طرحتها الجمعية خلال عشر ذي الحجة، سائلا العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة.



وأوضح العبد الجليل أن هذه العطاءات المباركة ليست بجديدة على أهل الكويت الذين جبلوا على حب العمل الخيري، وإحياء مواسم الخير بالصدقة والبذل والإنفاق.



وأشار إلى استمرار الجمعية في تنفيذ مشاريعها المليونية الكبرى بهدف خدمة المجتمعات الفقيرة، ومساندة الفئات المحتاجة في عدة دول، عبر عطاءات أهل الخير والعطاء داعمي مسيرة العمل الخير الكويتي.