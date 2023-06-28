تبدد تهديد تنظيم مزيد من الإضرابات في قطاع التمريض في إنجلترا امس بعد أن فشل تصويت نظمته النقابة الرئيسية للمهنة في الحصول على أصوات كافية لاستمرار حركة اجتماعية بدأت نهاية عام 2022.



وأعلنت الكلية الملكية للتمريض (RCN) أن 43% فقط من أعضائها الذين يزيد عددهم على 100 ألف شاركوا في هذا الاقتراع، أي أقل من الحد القانوني البالغ 50% اللازم للمصادقة على النتيجة.



ومن بين الذين صوتوا 84% منهم قالوا إنهم يؤيدون اضرابات جديدة.



وقالت الأمينة العامة للنقابة بات كولين إن هذه النتيجة «مخيبة» لكثير من الأعضاء، لكنها أكدت ان «المعركة للحصول على رواتب عادلة وعدد كاف من العاملين.. لم تنته بعد».



وكانت النقابة اطلقت في ديسمبر 2022 تحركا اجتماعيا غير مسبوق منذ إنشائها قبل أكثر من قرن، للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم وتحسين شروط العمل.



وصوت أعضاء النقابة على استمرار هذا التحرك بعد أن رفضوا اقتراحا من الحكومة بزيادة رواتبهم بنسبة 5%.



وبالإضافة إلى الممرضات نظمت العديد من المهن مثل عمال السكك الحديد أو طواقم الإسعاف أو موظفي القطاع العام اضرابات في الأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة للمطالبة بزيادة الأجور، على خلفية التضخم وأزمة غلاء المعيشة.



وأعلن أطباء المستشفيات الأسبوع الماضي عن إضراب لمدة خمسة أيام في يوليو المقبل في أطول إضراب في تاريخ نظام الصحة العامة NHS الذي يواجه ضغوطا بسبب نقص في التمويل لسنوات ووباء كوفيد-19.