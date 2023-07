تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع زوجته الأميرة رجوة الحسين منذ عقد قرانهما مطلع يونيو الماضي. ونشر الأمير الحسين صورة له ولزوجته على صفحته بـ«انستغرام» قائلا بتعليق باللغتين العربية والانجليزية، مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك: «مني أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير.. On behalf of Rajwa and myself، Adha mubarak to you and your families!».



والصورة، التي يبدو أنها «سيلفي» التقطتها الأميرة رجوة، تظهر الثنائي مبتسمين وهما يجلسان في حديقة.



وعقد ولي عهد الأردن قرانه على الشابة السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو الماضي، في حفل جرى بالأردن وحضرته شخصيات كبرى من حول العالم كما تابعه الملايين. وكان نشطاء قد تفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي مع عيد ميلاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في 28 يونيو الفائت.