اختتم متدربي معهد التدريب الإنشائي تخصص السلامة الإنشائية في «التطبيقي» فترة التدريب الميداني في الموقع الإنشائي لجامعة الكويت ضمن البرنامج الإنشائي للجامعة.



وكرم مدير البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت د.محمد الملا المتدربين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.



من جانبه، قدم مدير المعهد الانشائي م.عبدالعزيز الرويح الشكر والتقدير لإدارة الجامعة ممثلة بمدير البرنامج الإنشائي د.محمد الملا والفريق المنفذ لإتاحة الفرصة لأبنائنا المتدربين لخوض هذه التجربة التي من شأنها تطوير مهارات المتدربين ومعايشتهم لبيئة العمل الحقيقية التي سيمارسونها بعد التخرج.



وقال الرويح إن علاقة معهد التدريب الإنشائي مع البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت تجربة ناجحة من العلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة خاصة مع سوق العمل، لاسيما ان المشروع الجامعي يعتبر احد اهم المشاريع الإنشائية التي يطمح كل متدرب لأن يشارك فيها خلال فترة التدريب الميداني لما يتميز به من دقة عالية في تنفيذ إجراءات التشييد والبناء وغيرها من اجراءات هندسية ومهنية تسهم في صقل مهارات المتدربين.



ودعا أبناءه المتدربين للجد والاجتهاد في وظائفهم بسوق العمل والاستفادة من جميع المهارات التي اكتسبوها أثناء دراستهم في معهد التدريب الإنشائي بالمساهمة في بناء الوطن.