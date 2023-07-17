سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان- عبدالعزيز المطيري



أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري أن اللجنة ستناقش الأحد المقبل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاقتراحات المتعلقة بالمتقاعدين.

وأمس، أقرت اللجنة خلال اجتماعها إلغاء الوكيل المحلي وتم رفعه إلى مجلس الأمة.

وقال مقرر «المالية» النائب عبدالوهاب العيسى إن الهدف من الإلغاء هو فتح باب المنافسة في الكويت بشكل موسع حتى ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات.

من جانب آخر، أمهلت اللجنة التشريعية الجهات القضائية والقانونية حتى الأسبوع المقبل لإبداء رأيها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية تمهيدا لإدراج تقرير اللجنة على جدول الأعمال نهاية الأسبوع.

من جهتها، ناقشت اللجنة المشتركة تكليف المجلس ببحث موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة.

وطالب رئيس لجنة الموارد البشرية النائب فارس العتيبي بالإسراع في إصدار قرار رسمي بالموافقة على عملية الجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت، وبين العتيبي أنه فيما يخص الدراسة خارج البلاد فإن الآراء كانت متفاوتة حولها بين أعضاء اللجنة التنسيقية والحكومة.

وكشف العتيبي عن طلب اللجنة من أعضاء الحكومة أن تقدم رأيها مكتوبا وواضحا خلال الاجتماع المقبل والذي سيعقد بعد 3 أسابيع.