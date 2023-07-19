تظاهر العشرات في بغداد تنديدا بنقص المياه والكهرباء في العراق وسط صيف حار.



ويعد العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض آثار التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، ويشهد للعام الرابع على التوالي موجة جفاف وفق السلطات.



ويعود ذلك إلى تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن الجفاف ونقص الأمطار. وتعترض حكومة بغداد على بناء الجارتين تركيا وإيران سدودا على نهري دجلة والفرات تؤدي إلى تراجع حاد في كميات المياه التي تصل إلى الأراضي العراقية.



وتحت شمس حارقة، ندد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة بالعاصمة، بعدم تحرك الحكومة العراقية في ملف نقص المياه، وفق مصور في فرانس برس. وقال المتظاهر ناجح جودة خليل الذي جاء من محافظة بابل في وسط العراق «لا توجد مياه. جئنا بتظاهرة سلمية نطالب الحكومة أولا ونطالب دول المنبع بالمياه».



وأضاف الرجل الذي ارتدى ملابس تقليدية أن «المناطق الزراعية والأهوار انتهت. لا توجد كهرباء ولا توجد مياه».



وتزامنت تظاهرتهم مع تظاهرة لأطباء بيطريين مطالبين بتوظيفات حكومية.



وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال لفرانس برس، ردا على سؤال عن مستوى المياه في نهري دجلة والفرات، إن «العراق الآن لا يتسلم إلا 35% من استحقاقه الطبيعي من المياه، ما يعني أن العراق فاقد 65% من استحقاقاته من المياه الخام، سواء في دجلة أو الفرات».