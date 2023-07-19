عبدالعزيز الفضلي



قامت المناطق التعليمية بجهود مكثفة لإنجاز واعتماد الشهادات وتوزيعها على الطلبة الناجحين في امتحانات الدور الثاني يوم امس الثلاثاء. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان ما قامت به المناطق التعليمية من اجراء بهذا الجانب وبشكل عاجل حتى يتمكن الطلبة من التسجيل في الجامعات قبل انتهاء الفترة المسموح بها في التسجيل، مشيرة الى حرصها على مستقبل الطلبة وتحصيلهم العلمي.



على صعيد متصل، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التظلمات للطلبة على نتائج الدور الثاني للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2023/2022 ولمدة 3 أيام، بدءا من يوم الثلاثاء وحتى غد الخميس على موقعها الإلكتروني داعية الجميع إلى الالتزام بذلك.