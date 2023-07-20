وجه النائب د.عادل الدمخي 3 أسئلة إلى وزيرة الاشغال العامة د.أماني بوقماز، جاء في السؤال الأول ما يلي:



نمى إلى علمنا بأن وزارة الأشغال العامة قد قامت حديثا بإصدار توصية بترسية المناقصة الخاصة بالحزمة رقم (3) من مشروع مطار الكويت الجديد على المناقص خامس أقل الأسعار شركة ليماك التركية. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة دراسة عطاءات المناقصة للحزمة رقم (3).



2- يرجى تزويدنا بنسخة ضوئية من أحدث تقرير معتمد وصادر من لجنة دراسة عطاءات المناقصة للحزمة رقم (3) وأحدث توصية صادرة ومعتمدة.



3- يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من قرار لجنة الشراء العام في وزارة الأشغال العامة المتضمن التوصية على خامس أقل الأسعار شركة ليماك، والكتاب الموجه من الوزارة إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة متضمنا التوصية بالترسية.



وقال في مقدمة السؤال الثاني: نمى إلى علمنا بأن وزارة الأشغال العامة عازمة على تغيير نظام النواقل الرأسية الموصوف في مستندات العقد لمطار الكويت الجديد (T2)، وذلك بناء على طلب المقاول الذي اقترح بدوره استبدال نظام النواقل الرأسية بمصاعد عادية، وبما أن الإدارة العامة للطيران المدني تعتبر جهة تابعة لكم وهي المستفيدة لمشروع مطار الكويت الجديد (T2).



1- هل قامت وزارة الأشغال العامة بعرض موضوع استبدال نواقل الحركة الرأسية بمصاعد عادية على الإدارة العامة للطيران المدني؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجي بيان رأي الإدارة العامة للطيران المدني وكل المراسلات الخاصة بهذا الموضوع.



2- هل أعطت الإدارة العامة للطيران المدني كونها الجهة المستفيدة موافقتها على استبدال نواقل الحركة الرأسية بمصاعد عادية؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب الموافقة، وفي حال الإجابة بالرفض يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب الرفض مع ذكر الأسباب.



وقال في مقدمة السؤال الثالث: نمي إلى علمنا بأن وزارة الأشغال العامة عازمة على تغيير نظام النواقل الرأسية الموصوف في مستندات العقد لمطار الكويت الجديد (T2)، وذلك بناء على طلب المقاول الذي اقترح بدوره استبدال نظام النواقل الرأسية بمصاعد عادية.



1- آخر المستجدات حول الموضوع على أن تكون متضمنة جميع الكتب والمراسلات بين كل من: وزارة الأشغال العامة، وكذلك الجهات المستفيدة (الإدارة العامة للطيران المدني، وزارة الداخلية..إلخ)، والاستشاريين المشرفين على المشروع، والمقاول.



2- ما أسباب استبدال نظام النواقل الرأسية بمصاعد عادية؟



3- هل تم أخذ الموافقة من الجهة المستفيدة والجهات المعنية بتشغيل مطار الكويت الجديد (T2)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب الموافقة، وإذا كانت الإجابة بالرفض يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب الرفض والأسباب التي دعت الوزارة للإصرار على استبدال نواقل الحركة الرأسية.



4- ما رأي الاستشاريين المشرفين على المشروع، كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع الدراسات والكتب والتقارير الصادرة عنهم حول موضوع استبدال النواقل الرأسية بمصاعد عادية حتى تاريخ هذا السؤال؟



5- نمي إلى علمنا أن استبدال النواقل الرأسية بمصاعد عادية سينتج عنه خلل أمني كبير، وبالتالي هل تم عرض هذا الموضوع على الجهات المستفيدة والمعنية بأمن المطار وتشغيله مثل: (الإدارة العامة للطيران المدني، وزارة الداخلية..إلخ)؟ وفي حال الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن كل المخاطبات بهذا الشأن.



6- هل تم تركيب المصاعد العادية بدلا من نواقل الحركة الرأسية في موقع المشروع من قبل مقاول العقد شركة ليماك؟