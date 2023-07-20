عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن عدم صدور القرار الوزاري الخاص بضوابط وشروط «الأعمال الممتازة» للمعلمين لهذا العام لن يعرقل إجراءات صرفها، مشيرة إلى ان ذلك يدل على عدم وجود أي تعديل على القرار السابق وعلى الجميع الأخذ به. وأوضحت المصادر ان هناك سوابق في الموضوع نفسه والأمور سارت على ما يرام، مؤكدة ان الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق وسيأخذ كل ذي حق حقه بعد مراجعة الأسماء المستحقة للأعمال الممتازة من قبل الشؤون التعليمية.



من جانب آخر، تواصل المناطق التعليمية أعمالها في إجراءات الترفيع الوظيفي للعاملين في الميدان التربوي من الذين استوفوا الشروط والضوابط في بداية شهر يوليو، ومن المتوقع الانتهاء منها في أغسطس المقبل.