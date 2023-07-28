تعرضت طائرة تابعة لشركة نخال كانت متوجهة إلى منطقة ميكونوس اليونانية لحادث قبل الإقلاع من مطار بيروت ما أدى إلى إصابات طفيفة وحالات إغماء.



وروى أحد الركاب أنهم لاحظوا أصواتا غريبة خلال الإقلاع ولكن أحدا من المسؤولين لم يقل شيئا، وأثناء بدء الإقلاع حصلت مشكلة ما أدت إلى اصطدام الطائرة بالأرض من جديد ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات لدى بعض الركاب على متنها.



وأضاف «برروا ما حدث على أنه عطل تقني بسيط ولم يقبلوا بفتح باب الطائرة إلا أنهم عادوا ليفتحوه بعد أخذ ورد مع الركاب، خصوصا أنه سجلت حالات إغماء. فاستدعي الصليب الأحمر وأطباء لإخراج من أصيب وأغمي عليه، ثم خرج الجميع».



وتابع الراكب الذي رفض متابعة الرحلة «ان الشركة أصرت على أنه لا مشكلة وأن الطائرة ستقلع من جديد ولكن الركاب رفضوا الصعود إلى الطائرة نفسها من جديد فأمنوا طائرة أخرى أقلعت بعد وقت من دون نحو 20 شخصا ممن فضلوا عدم السفر ومن ذهبوا إلى المستشفيات». وختم «المؤسف أنهم لم يوضحوا لنا ما حصل».