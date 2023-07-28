بداح العنزي



استعرض مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس ابرز المستجدات على المشاريع التنموية بناء على توجيهات القيادة السياسية وضرورة التنسيق مع الجهات المكلفة لسرعة انجازها وازالة المعوقات التي تواجه تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لكل منها، مشيرا في تقرير رفعه الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، الى ان المشاريع تتضمن التالي:



٭ مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد حاليا في طور الانتهاء من مرحلة التأهيل المسبق والاعلان عن نتائج التأهيل وفق الاجراءات المتبعة بهذا الشأن تمهيدا لطرحه وفق نظام المزايدة التابع لوزارة المالية، وان المشروع حاليا لا يوجد اي معوقات، حيث تم الحصول على موافقة وزارة المالية لاستكمال إجراءات الطرح بناء على كتابها في 18/5/2023.



٭ مشروع انشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد مناقصة رقم 22-2017/2018.



ـ تمت الموافقة على طرح المناقصة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة في 28/3/2022، وتم تمديد موعد الاقفال ليصبح 23/7/2022، علما انه تم تمديد موعد الاقفال عدة مرات نظرا للتأخر في نشر محضر الاجتماع التمهيدي الأول للمناقصة.



ـ كثرة الاستفسارات الواردة من قبل الشركات المتقدمة للمشروع مما استلزم عقد اجتماع تمهيدي ثاني للمناقصة.



٭ مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة الى وقود لمصانع إنتاج الاسمنت RDF (بنظام عقد استثمار على قانون املاك الدولة) جار مراجعة عقد المشروع من قبل ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة بخصوص ابرام العقد، وحتى تاريخه لم تتم الموافقة على ابرام العقد.



٭ الممارسة الخاصة بمشروع تطوير اسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها، انه حتى تاريخه يوجد معوق واحد للمشروع يتمثل بعدم افادة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن امكانية تزويد مكونات المشروع بالقدرة الكهربائية اللازمة لتشغيله، وقد تمت مخاطبة وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بهذا الخصوص وحتى تاريخه لم تتم الافادة.



٭ مشروع المخطط الهيكلي الرابع للكويت.



ـ اسم الاستشاري: المكتب الاستشاري العالمي بركنز ان ويل بالتضامن مع دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه).



ـ تاريخ العقد: 22/11/2016.



جار مراجعة التقارير ضمن لجنة مراجعة التقارير العربية الخاصة بمشروع المخطط الهيكلي الرابع للكويت الصادر بقرار اداري رقم A112/2022، وقد تم عرض المشروع في الجلسة الثالثة العادية للمجلس البلدي لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر، وبصدد انتظار قرار المجلس بشأن المشروع.



٭ مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات.



ـ اسم الاستشاري: المكتب الاستشاري MSP City Plan ومستشارو الخليج.



ـ تاريخ التعاقد: 31/3/2019.



تم الانتهاء من الدراسة وجار حاليا التنسيق مع قطاع المشاريع بهذا الشأن.