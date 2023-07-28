المهرجان سيتضمن مشاركات مختلفة من البلدين مثل المنتجات الحرفية والمأكولات والملابس وغيرها



تترقب «ماربيا» الإسبانية بعد أيام قليلة انطلاق فعالية مميزة تهدف لتعزيز الروابط والعلاقات السياحية والتجارية والثقافية بين الكويت واسبانيا تتمثل في أنشطة المهرجان الكويتي - الاسباني، والذي سيشهد عروضا متنوعة ومشاركات واسعة من عدة جهات في البلدين.



وفي هذا السياق، قالت ممثلة بلدية ماربيا المستشارة ريميديوس بوكانيغرا إن المهرجان سينطلق خلال الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس المقبل في «جاردين دي يوروبا» في بويرتو بانوس، مؤكدة أن ذلك يأتي لتعزيز العلاقة الطويلة والوثيقة مع بلديتنا والكويت وخاصة منذ أواخر السبعينيات عندما اختار مواطنو دول الخليج وخاصة الكويتيين المدينة كمكان للإقامة والإجازة.



وأعربت بوكانيغرا خلال المؤتمر الصحافي للمهرجان عن شكر مجلس المدينة للشركة المنظمة على إقامة حدث بهذا الحجم في مدينتنا، مشددة على أن «ماربيا» تتميز بكونها وجهة عالمية ودولية ومنفتحة ومتعددة الثقافات، وهذا النوع من الاجتماعات سيتيح الفرصة لتعلم المزيد عن فن الطهو والفن والثقافة والفلكلور وجوانب أخرى عن الكويت.



من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل العالمية الجهة المنظمة للمهرجان أبرار فيصل المسعود إن الهدف من المهرجان تسليط الضوء على العلاقات بين إسبانيا والكويت في الاقتصاد والسياسة والثقافة والفن والسياحة والعديد من المجالات الأخرى، معربة عن شكرها لتعاون بلدية ماربيا لإنجاح المهرجان في نسخته الاولى عام ٢٠١٦ والنسخة الحالية ٢٠٢٣، كما شكرت الجهات الراعية للمهرجان: شركة Q8 للبترول، وشركة بني حافظ العقارية، والخطوط الجوية الكويتية، وجريدة «الأنباء»، لافتة الى ان هذه الجهات ستساهم في نجاح المهرجان.



وذكرت المسعود ان المهرجان سيعقد خلال الفترة من ٣٠ يوليو الى ١ اغسطس من الساعة ٧ الى ١٢ صباحا، وسيقام حفل الافتتاح بحضور سفير الكويت لدى اسبانيا خليفة الخرافي وسفير إسبانيا في الكويت ميغيل خوسيه مورو أغيلار إلى جانب السلطات الاسبانية ونخبة من الشخصيات من كلا البلدين، مشيرة الى ان المهرجان سيتضمن أنشطة لفرق الفلامنكو والرقص الكويتي، ومنصات مختلفة من شركات البلدين، والتي ستشمل المنتجات الحرفية والمأكولات والملابس وخيمة لتذوق المأكولات النموذجية، فضلا عن مشاركة من مطاعم الكويت واسبانيا.



ودعت جميع الجاليات الموجودة في ماربيا للحضور والاطلاع على ثقافة الكويت الجميلة والثقافة الاسبانية العريقة.



حساب المهرجان:



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