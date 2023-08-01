تنسيق مع وزيري الداخلية والبلدية لإلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية في المناطق الحرفية عند الساعة الواحدة صباحاً وتركيب كاميرات أمنية



سامح عبدالحفيظ - عبدالعزيز المطيري



أكد مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة النائب حمد المدلج حرص اللجنة على إجراء تعديلات جذرية وإصدار قانون متكامل يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحقق لهم الأمان الوظيفي.

من جانب آخر، أعلن المدلج أنه تم التنسيق والاتفاق مع وزيري الداخلية والبلدية على إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية في المناطق الحرفية عند الساعة الواحدة صباحا، واستبدال هذا القرار بتركيب كاميرات أمنية حفاظا على المنطقة، متوقعا صدور القرار قريبا.

وبين أنه تم التوافق مع هيئة القوى العاملة ووزير الداخلية على أمور عدة ستناقشها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.

وأوضح أن أول هذه الأمور استعجال صرف دعم العمالة لأصحاب المشاريع الحرة المتناهية الصغر، ومنح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأولاد مساواة بالعاملين في القطاع الحكومي.

وأكد أنه من القضايا التي تم التوافق عليها أيضا إقرار حق المواطنين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص في الابتعاث مساواة بنظرائهم في القطاع الحكومي، ومنح العاملين بالقطاع الخاص الحق في صرف دعم العمالة طوال مدة العلاج بالخارج أو عند مرافقتهم مريضا خلال علاجه في الخارج.

وبين المدلج أن كل هذه الأمور ستنظرها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تمهيدا لصدور قرار من الحكومة لإنصافهم.