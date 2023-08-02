ما شاهـده الكويتيون من قتل وحرق وخراب يوم 2 أغسطس جـرح متجدد

سمعت بخبر الغزو الغاشم في الطائرة خلال عودتي من رحلة إلى الهند

كنا نضع السم في خزانات مياه المنازل التي يقطنها الجنود العراقيون

شاهدنا انهيار القوات العراقية خلال القصف الجوي وهروبهم من معسكراتهم

تعلمت من الغزو أن الكويتيين من الجنسين وقت الصعاب يقفون صفاً واحداً

دور كبير للمقاومة الكويتية بالتصدي للعراقيين وتحديد مواقعهم وإبلاغ «التحالف»

استهدفنا سيارات الاستخبارات العراقية.. وأماكن تجمعات الجيش بـ «المفخخات»

حوار: منصور السلطان

تمر الأحدث ولا تنسى، وتبقى بعض الذكريات محفورة في الذاكرة، ومنها ما يترك في القلب ندوبا لا تندمل. «الأنباء» التقت الفريق ركن م.صالح مطر العنزي للحديث عن أحد أهم الأحداث في تاريخ المنطقة المعاصر، الذي لا يزال عالقا في أذهان الكويتيين والعرب تاركا جروحا لا يشفيها الزمن، فأكد أن يوم 2 أغسطس يمثل جرحا وألماً لجميع أهل الكويت بسبب ما شاهدوه من قتل وحرق وخراب، مشيرا إلى أنه تعلم من الغزو أن الكويتيين والكويتيات في وقت الصعاب يقفون صفا واحدا وانهم على قدر المسؤولية. ودعا العنزي إلى إدخال مرحلة الغزو في المنهج التعليمي لتعرف الأجيال الجديدة ماذا حدث للكويت وماذا قدم أسلافهم الكويتيون. وعن ذكرياته بشأن أحداث الغزو، استهلها بذكر أنه سمع بخبر الغزو الغاشم في الطائرة خلال عودته من الهند، قبل أن يسترسل في الحديث عن الأدوار البطولية التي قام بها الكويتيون في مواجهة هذا العدوان الغاشم، مشيرا إلى دور المقاومة الكويتية الكبير في التصدي للجيش العراقي وتحديد مواقعهم وإبلاغ قوات التحالف، وكذلك استهداف سيارات رجال الاستخبارات وتجمعات الجيش وتفخيخ السيارات وإيقافها في مواقع تجمع الجيش العراقي، وكذلك وضع السم في خزانات مياه المنازل التي يقطنها الجنود العراقيون.

وعن حرب التحرير، قال الفريق م.العنزي إن قوات التحالف جاءت لتحرير الكويت وفق قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، لافتا إلى أن الضربة الجوية استمرت 45 يوما نظموا خلالها صفوفهم لاستقبال جيش التحالف ومساعدته، مذكرا بما كان يشاهده من انهيار القوات العراقية خلال القصف الجوي وهروبهم من معسكراتهم. في السطور التالية مزيد من التفاصيل:



في البداية، ماذا يعني لك تاريخ 2 أغسطس عام 1990؟



٭ هذا التاريخ الأليم على جميع أهل الكويت الذين يعتبرونه يوما أسود ومؤلما على قلوبهم لما شاهدوه يوم الغزو العراقي الغاشم من قتل ودمار وخراب لدولتنا ولا يكاد يخلو بيت كويتي من تعرضه لضرر من قبل القوات العراقية من شهداء وأسر وتعذيب على أيدي العدو الغاشم وهي ذكرى أليمة لا ينساها شعب الكويت.



أين كنت عندما سمعت خبر الغزو العراقي؟



٭ حينها كنت ضابطا بوزارة الداخلية برتبة ملازم أول في الإدارة العامة للقوات الخاصة بإدارة حماية الطائرات، وفي يوم الغزو العراقي كنت في رحلة عودة من الهند إلى الكويت وخلال الرحلة تم إبلاغي من قبل كابتن الطائرة بأن هناك قوات عراقية دخلت الكويت، وقد توقعت ان هناك أعمالا إرهابية أو تخريبية تقوم بها عناصر من خارج البلاد وبعد أقل من نصف ساعة، أدركت الأمر بعد ان استمعت إلى الراديو وصيحات الاستغاثة التي يطلقها المذيعون الكويتيون لحكام وشعوب العالم طالبين العون والمساعدة وأن القوات العراقية تغزوا الكويت وتقتل الكويتيين.



ماذا فعل بعد ذلك كابتن الطائرة وأين اتجه بالطائرة؟



٭ لقد أبلغني الكابتن بأنه سيتجه إلى مطار البحرين وكان ذلك فــي حدود الساعــة الـ 8:30 صباحا، وبعد هبوطنا في مطار البحرين بعد السماح لنا بالهبوط نزلنا وكان الجميع مصدوما من الأخبار التي تأتي لنا من الكويت والدمار والقتل الذي يتعرض له الكويتيون على يد الجنود العراقيين، وقد أحسن إخواننا البحرينيون استقبالنا وكانوا متأثرين من الحدث وقاموا بنقلنا إلى الفندق والاطمئنان علينا.



بعد الوصول إلى الفندق، ماذا قررت أن تفعل؟



٭ جلست في الفندق وأجريت اتصالاتي وقررت أن أدخل الكويت لأكون مع إخواني وزملائي للدفاع عن الكويت، وفي اليوم الثاني أبلغت صديقي صقر العنزي وهو أحد عناصر حماية الطائرات معنا عند تواجدنا في البحرين بقرار الدخول إلى الكويت للدفاع عنها وعن شعبها، فهي في أمس الحاجة لنا، وذهب معي ووافق فورا دون تردد، واقترحت أن نذهب لمنفذ الخفجي البري لنتسلل وندخل الكويت، وبالفعل تم ذلك حيث تطوع شخص سعودي ووضعنا في «الوانيت» الخاص به وقام بتغطيتنا ومن ثم استطعنا الدخول إلى الكويت وقد وجدناها مدمرة والخراب في كل مكان وكذلك انتشار القوات العراقية داخل الكويت.



دور المقاومة



حدثنا عن دور رجال المقاومة خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم؟



٭ الجميع يشهد لدور المقاومة الكبير في التصدي للعدو العراقي والمواجهة معه على مدى فترة الاحتلال دون توقف، كما أن جميع العمليات التي تمت من قبل المقاومة من تفجير أسواق وثكنات عسكرية وتجمعات استخباراتية جاءت ضمن خطط مدروسة من قبل قيادات المقاومة الذين أداروا العمليات، ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي لعبته المقاومة في تحديد مواقع القطاعات العسكرية وإرسالها للقيادة السياسية الكويتية في المملكة العربية السعودية والتي بدورها نقلتها لقيادة التحالف الدولي الذين اعتمدوا إحداثيات المقاومة الكويتية خلال قصف القوات العراقية.



ماذا عن دورك مع زملائك وكيف كان التنظيم وعملكم في المقاومة؟



٭ دوري ودور زملائي في المقاومة كان ضمن تنظيم له قيادات هي من تدير المشهد وهي من تضع الخطط لمواجهة الجيش المغتصب لبلادنا، وكنا على سبيل المثال نستهدف سيارة الاستخبارات العراقية في منطقة الجهراء من خلال إلقاء القنابل اليدوية عليها ومجاميع أخرى كانت مهمتها تفخيخ السيارات وإيقافها في الأسواق التي يتجمع بها الجنود العراقيون، كما قمنا بنقل الأسلحة من منطقة الى منطقة لتزويد المقاومة وفي إحدى المرات وخلال نقل الأسلحة من الجهراء إلى حولي تم اكتشاف أمرنا وكان معي الشهيد علي الشمري - رحمه الله - وقمنا بالهروب من نقطة التفتيش، كانت أغلب تحركات المقاومة خطرة جدا ومراقبة من قبل القوات العراقية.



كما أستذكر أيضا عندما اضطر الضباط الكويتيون إلى تزوير هوياتهم بمهنة مدرس أو موظف في البلدية لكي يتمكنوا من المرور من نقاط التفتيش العراقية المنتشرة في شوارع الكويت والتي يطلق عليها العراقيون «السيطرة».

وفي إحدى المهمات كان معي الشهيد علي الشمري قبل أسره، حيث تم الاتفاق مع أحد الدكاترة الكويتيين في منطقة الشعب لعمل سم على شكل بودرة لتسميم الجنود العراقيين كان القصد وضعه في محطة المياه في الجهراء لكن انتبهنا أنها تغذي ايضا بيوت المواطنين فتم تغيير الخطة ووضعناه في أحد البيوت التي يتجمع فيه الجنود العراقيون في خزانات الماء فوق السطح وكان وقتها معي محمد السعيدي.



ماذا كنت تشاهد في الكويت إبان الاحتلال العراقي الغاشم؟



٭ في الحقيقة كنت أرى بلادي تحترق وأهلي يقتلون دون ذنب، وللأسف كنت في أغلب الأحيان أفكر وأقول لماذا حدث هذا من بلد شقيق بلد وقفنا معه في حروبه وفي أزماته وفي مصائبه ولم نتخل عنه، لماذا يحرقون بلدي لماذا يشردون أهلي؟ كل ذلك كان يعطيني إصرارا وعزيمة على المقاومة ومساعدة ومساندة زملائي في المقاومة والتضحية من أجل بلدي وأهلي حتى تتحرر بلادي من الاحتلال وتعود الكويت كما كانت لؤلؤة ودانة الخليج ومنارة للعلم والتطور.



حدثنا عن دورك مع زملائك في حرب تحرير الكويت، ماذا فعلتم وذكرياتك حول لحظة إعلان تحرير الكويت من العدوان؟



٭ قبل التحرير كانت الضربة الجوية التي استمرت لمدة 45 يوما، وعلمنا حينها ان الكويت سوف تتحرر نظرا لأنه سيتبع الضربة الجوية الحرب البرية، وكانت هناك استعدادات من خلال توزيع المجاميع وكنت حينها في منطقة القرين، ودخلت قوات التحالف والقوات الكويتية والسعودية والخليجية عن طريق منفذ الخفجي، وفور سماع خبر التحرير ذهبت إلى مخفر الظهر، حيث سمعت أن بعض عناصر قوات التحالف متواجدة وبالفعل كانت موجودة وثم بدء عمل المجموعة بتقسيمها لتنظيم خطوط سير قوات التحالف من الكويتيين الصامدين لهم للتعبير عن فرحتهم حيث كان البعض يحمل الأسلحة ويرمي بالهواء من الفرح لكن كانت هناك خطورة على الجميع وبعدها قمنا باختيار أحد المنازل الخالية في منطقة القرين وتم عمله مخفرا يخدم المنطقة أمنيا وبالفعل الكل كان يعمل لحماية المواطن خصوصا وقتها كان انسحاب القوات العراقية وكان بعضهم يختبئ في بعض البيوت الخالية وقتها وكانت هناك دوريات راجلة نهارية وليلية وكان وقتها معنا فهد مرزوق العنزي وهو أحد عناصر المقاومة منا كانت مهمته الأسرى العراقيين وكيفية تسليمهم إلى قوات التحالف وكان جميع عناصر القوات العراقية منهارة ومستسلمة والكثير منهم ألقى بسلاحه في الصحراء، حيث كانت بعض العناصر منا تجمع السلاح وتخزنه ثم تسلمه للتحالف.



درس للتعلم



ما الدرس الذي تعلمته من الغزو العراقي؟



٭ الدرس الأول الذي تعلمته من الغزو العراقي هو أن الوطن غال وليس له ثمن وأن الإنسان بلا وطن لا يساوي شيئا، كما اكتشفت ان الشعب الكويتي سواء صغير أو كبير من الجنسين وقفوا صفا واحدا في وجه الاحتلال بعيدا عن العنصرية والطائفية وكانوا يدا واحدة في التلاحم والتعاون، كما ان الكويتي والكويتية أثبتوا للعالم انهم قدر المسؤولية فقد وجدناهم يعملون في نقل النفايات وفي المخابز وتوزيع الخبز على الصامدين أيا كانت جنسيتهم وتوزيعهم على المواطنين والتي كانت تدخل لأفراد المقاومة من الخارج.



وماذا عن توعية الأجيال القادمة بموضوع الغزو؟



٭ على الدولة من خلال وزارة التربية ان تقوم بإدخال مرحلة الغزو في المنهج التعليمي لتعرف هذه الأجيال والأجيال القادمة ماذا حدث للكويت وكيف وقف الشعب الكويتي في وجه الاحتلال وماذا قدم من شهداء سالت دماؤهم على أرض الكويت الطاهرة، وليعلموا كيف حافظ الشعب الكويتي على الهوية الكويتية وكيف أداروا البلد في غياب الشرعية.



بتصورك، كيف للدولة ان تخلد ذكرى الغزو العراقي الغاشم للأجيال الحالية والقادمة في ظل هذا التطور التكنولوجي؟



٭ أعتقد لابد أن تعلم هذه الأجيال والأجيال القادمة بمحنة الغزو والاحتلال العراقي الغاشم للكويت وكيف صمد الشعب الكويتي ونشر أسماء الشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض الكويت الطاهرة، وذلك من خلال فلاشات توعوية وبرامج وثائقية تبث عبر المواقع الإلكترونية.



ما تقييمك لدور جيش التحالف الدولي الذي قام بتحرير الكويت؟



٭ جيش التحالف الدولي جاء ليحرر الكويت وفق قرارات صدرت من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة جاؤوا ليقفوا مع الكويت المعتدى عليها، جاؤوا ليدحروا الغزاة الذين غدروا بالكويت، جيش التحالف جاء للحق، وقد وقفت جميع الدول الخليجية والعربية والشقيقة والصديقة والذي بلغ عددهم 45 دولة مع الشرعية الكويتية وأرسلوا قواتهم للدفاع عن الكويت وتحريرها من الجيش العراقي الغادر الذي انهزم، ولهم منا كل الشكر على نعمة التحرير بعد الله سبحانه وتعالى.



كيف استقبلت خبر بدء القصف الجوي لدول التحالف على الجيش العراقي؟



٭ كانت لحظة ينتظرها جميع الكويتيين وخصوصا من هم بداخل الكويت، لأنها تعتبر بداية التحرير لنا بالرغم من القصف الشديد على المواقع العراقية داخل الكويت وقرب القصف من بعض المباني وخطورتها لكن كانت الفرحة تعم جميع الكويتيين.



كيف كانت معنويات الجيش العراقي خلال القصف الجوي؟



٭ بكل تأكيد كانت منهارة ولا يوجد رد على تلك الهجمات وبدأ فيها الانسحاب التدريجي للجيش العراقي المهزوم من داخل الكويت.



ما ردة فعل الشعب الكويتي الصامد على أرض الكويت خلال فترة القصف الجوي؟



٭ الفرح بكل تأكيد وكانت من المواقف الكثيرة هي مشاهدة القصف الجوي من أسطح المنازل وكانت متسارعة في وقت النهار ووقت الليل لم ترعب الكويتيين الصامدين لقوتهم وشغفهم للتحرير، بل بالعكس كان الجيش العراقي هو من كان يشعر بالرعب والخوف.



كيف تلقيت خبر تحرير الكويت؟ وأين كنت؟



٭ كنت مستعدا لذلك الفرح منذ بداية القصف الجوي، فكنا على ثقة من الله أن الكويت ستتحرر، وهي لحظة لا تنسى وستبقى محفورة بذهن الجميع وكنت وقتها في منطقة القرين مع مجموعة المقاومة.



الساعات الأولى من تحرير الكويت ماذا كانت مهمتك مع زملائك؟



٭ في بداية أول التحرير وفي الصباح الباكر من شدة الفرح كنا نسمع بدخول القوات البرية إلى الكويت عن طريق الخفجي وبعضها وصل الى منطقة الرقة وبالتحديد مخفر الرقة واتجهت إلى المخفر وبالفعل كانت بعض القوات الأميركية موجودة، ومن ثم عدت إلى منطقة القرين وقمنا مع المجموعة بتنظيم خطوط السير السريعة لقوات التحالف وتنظيم فرحة الكويتيين الصامدين من تدافعهم على الشوارع لحمايتهم من المدرعات والآليات، وكذلك كانت هناك خطورة من استخدام بعض الأشخاص للأسلحة من فرحتهم بالرماية العشوائية.



وكان هناك دور مهم جدا وهو قيامنا بإنشاء مخفر من أحد البيوت السكنية في منطقة القرين يهدف إلى حماية أهالي المنطقة، خصوصا عند انسحاب الجيش العراقي بقي منهم مختبئا في بعض البيوت الخالية وقتها بالقرين عن طريق عمل دوريات ليلية واستقبال شكاوى بعض المواطنين.



هل واجهتم مقاومة من الجيش العراقي خلال انسحابه؟



٭ كما قلنا بالسابق الجيش العراقي كان بدون أي معنويات وكان الكل يستسلم بسهولة، كانت تتوافد لنا مجاميع للاستسلام والملاحظ عليهم كلهم هو الجوع والعطش، يريدون الأكل فقط وأغلبهم من غير أسلحة حيث ألقوها في الصحراء.





الشيخ عذبي الفهد الصباح

دور عذبي الفهد كبير في مقاومة المحتل.. والمرأة الكويتية شاركت في عمليات التفجير ونقل الأسلحة



أشاد الفريق م.صالح العنزي بالدور الكبير الذي لعبه الشيخ عذبي الفهد الصباح إبان الغزو العراقي الغاشم، وقيادته للمقاومة الكويتية ووضع الخطط لمقاومة المحتل العراقي داخل الكويت وفي عمق العراق، والذي كان له الأثر الإيجابي على جميع الكويتيين الذين قاوموا المحتل ورخصوا الدماء من أجل الكويت.



وأكد العنزي أن المرأة الكويتية لعبت دورا كبيرا في مقاومة المحتل وساندت إخوانها في نقل الأسلحة وعمليات التفجير، ومنهن من تم أسرها وتعذيبها واستشهادها على يد عناصر الجيش العراقي.





الاختباء داخل «تانكي» مياه فوق السطح بعد الهجوم على «تفتيش عراقي»



لدى سؤاله عن المواقف التي لن ينساها من أيام محنة الغزو، قال الفريق ركن م.صالح مطر العنزي: في الحقيقة كانت هناك عدة مواقف أهمها وقت تحرير الكويت ودخول قوات التحالف كذلك عند تفجير سيارة أنا ومحمد السعيدي في منطقة الجهراء وبعدها ذهبت للاختباء في منطقة الرابية في أحد البيوت الخالية وخلال وقت الليل كانت هناك نقطة «سيطرة» قريبة من المنزل فتم الهجوم عليها من أحد مجاميع المقاومة الكويتية وكان هناك صوت رصاص كثيف وبعدها بدأت عناصر من الجيش العراقي بتفتيش المنازل القريبة فصعدت إلى سطح المنزل واختبأت داخل تانكي الماء لمدة كبيرة لحين انتهاء التفتيش بالمنطقة.

كما أتذكر جيدا عند دخول صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وكان آنذاك وزيرا للدفاع، مع القوات الكويتية، وكان أحد المرافقين معه أخي فالح مطر العنزي وقتها كان ملازما بالحرس الأميري والتقيت به في منطقة القرين أيام التحرير وهو أول من التقيت به من أهلي.

































