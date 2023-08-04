قدم النواب د.حسن جوهر ومهلهل المضف وفهد بن جامع وأ.د.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا برغبة جاء كالتالي:



لما كان العدل ميزانا للحق، وأساسا لإرساء قواعد المساواة والأمن والاستقرار المجتمعي، ونظرا لتنوع الأنظمة التعليمية المعتمدة في الكويت على مستوى التعليم العام، واختلاف طرق التقييم النهائي لخريجي المدارس الحكومية والمدارس الأجنبية الخاصة، وكيفية احتساب النسب والدرجات النهائية للصف الثاني عشر أو ما يعادله، ولما كانت الدولة توفر سنويا فرص مواصلة التعليم الجامعي في العديد من دول العالم وفي مختلف التخصصات وعلى رأسها تخصص الطب البشري وطب الأسنان، وهي من أكثر التخصصات المرغوبة لطالبي البعثات الخارجية، ولما شهدت خطط البعثات الخارجية من تحيز واضح في توزيع المقاعد الخاصة بتخصصات الطب البشري وطب الأسنان تحديدا لصالح خريجي المدارس الخاصة لاسيما ذات النظام التعليمي الأميركي، وذلك على حساب خريجي المدارس الحكومية ممن يشكلون أكثر من 80% من مجموع خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها في الكويت، الأمر الذي نجم عنه احتكار المقاعد الطبية في دول محددة منها المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا ومملكة البحرين لغير خريجي المدارس الحكومية، والغبن الشديد الذي لحق بهم نتيجة لاختلاف احتساب المعادلات النهائية، مما يخدش مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد، ولما كان الدستور الكويتي ينص على قواعد العدالة بين المواطنين وحرصا على تشجيع القطاع التعليمي العام الذي يكلف الدولة أكثر من ملياري سنويا، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



(نص الاقتراح)



إلزام وزارة التعليم العالي بتوزيع المقاعد الدراسية في بعثاتها الخارجية لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها بمختلف الأنظمة التعليمية بين القطاع العام والقطاع الخاص على النحو التالي:



1 - فرز مقاعد البعثات الخارجية في مختلف التخصصات، خاصة الطب البشري وطب الأسنان، بحسب نسبة خريجي الثانوية العامة لكل من المدارس الثانوية الحكومية والمدارس الثانوية الخاصة من إجمالي خريجي الثانوية العامة في الكويت، ولكل دولة ابتعاث على حدة، وذلك لحصر المنافسة على مقاعد البعثات في كل دولة، وفي كل تخصص بين الخريجين من النظام التعليمي الثانوي نفسه، وكما هو موضح في الجدول التالي:



فعلى سبيل المثال إذا كانت نسبة خريجي الثانويات الحكومية تشكل 80% من خريجي الصف الثاني عشر أو ما يعادلها تخصص لهم ذات النسبة من إجمالي عدد المقاعد في كل تخصص علمي وفي كل دولة ابتعاث على حدة، في مقابل 20% من المقاعد لخريجي الثانويات الخاصة.



2 - في حالة إقرار الاختبار الوطني الموحد أو اختبار القدرات تفرض اختبارات مواد الرياضيات والعلوم (الكيمياء والأحياء والفيزياء) بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية باعتبارها من المتطلبات الجامعية في دراسة العلوم الطبية والهندسة والعلوم العامة.