أثارت شقيقة المغنية الكندية الفرنسية سيلين ديون قلق جمهورها لدى حديثها عن تطورات حالتها الصحية، إذ أكدت أنهم مازالوا يعانون من أجل إيجاد العلاج المناسب لمرضها «متلازمة الشخص المتيبس»، ما أثار صدمة بين محبيها.



وأوضحت كلوديت ديون، في مقابلة صحافية، أنه على الرغم من متابعة حالة شقيقتها الصحية مع كبار الباحثين في المجال، فإنها لم تشهد ذاك التطور ولم تصل إلى مرحلة التعافي بعد.



وأضافت: «ليس باستطاعتنا إيجاد علاج لحالتها، لكننا نتشبث بالأمل فهو ضروري»، وذلك وفق ما نقلت «العربية نت» عن «لو جورنال دي مونتريال».



وقد قال مصدر مقرب من ديون لموقع «رادار أون لاين» في وقت سابق، ان ديون بالكاد تستطيع تحريك جسمها، وتتألم بشكل كبير، رغم أن لديها فريقا طبيا قويا جدا، غير أن حالتها في تراجع، وليست على ما يرام.



وفي ديسمبر 2022 نشرت المغنية الكندية الفرنسية مقطع فيديو مؤثرا على «إنستغرام» تقول فيه إنه تم تشخيصها بمتلازمة الشخص المتيبس.



ووفقا للمعهد الوطني للصحة، فإن متلازمة الشخص المتيبس هي «اضطراب عصبي تقدمي نادر» يمكن أن يسبب تيبسا في عضلات الجذع والذراعين والساقين، كما أنه يؤثر على واحد من أصل مليون شخص.