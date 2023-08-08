أعلن مستشفى الأمراض الصدرية التابع لوزارة الصحة عن إجراء عمليتي تبديل صمام أورطي عن طريق القسطرة باستخدام أحدث أنواع الصمامات (EVOLUT FX)، وذلك «كأول دولة تستخدم هذه التقنية في الشرق الأوسط بعد الولايات المتحدة الأميركية».



وقال رئيس قسم أمراض القلب للكبار بالمستشفى د.عبدالله العنزي في تصريح صحافي إن هذا الإنجاز يأتي مكملا لجهود المستشفى في الارتقاء والاستفادة من التقنيات العالمية والحديثة.



وأشار العنزي إلى أنه تم إجراء العمليتين لمريضين في العقد الثامن من قبل فريق الصمامات في المستشفى بإشراف د.خالد المري وتكللت بالنجاح.



وأضاف أن المريضين كانا يعانيان من ضيق شديد في الصمام الأورطي ما استدعى إجراء عملية تبديل لهذا الصمام، مبينا أن الصمام الحديث يتميز بسهولة ودقة في التركيب ما يترتب عليه تقليل المضاعفات للمرضى واستخدام أقل للصبغة.



ولفت إلى أن الصمام الحديث يقلل من وقت إجراء العملية ويسهل من عملية قسطرة القلب للشرايين إذا احتاج لها المريض مستقبلا، منوها باهتمام وزارة الصحة بتوفير أحدث التكنولوجيا العالمية والتقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى داخل البلاد.



والصمام الأورطي هو أحد الصمامات الأربعة التي تنظم تدفق الدم عبر القلب وترميمه واستبداله هما إجراءان جراحيان لعلاج الصمام الأورطي التالف أو المصاب.