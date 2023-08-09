أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا بتكليف د.هشام كلندر بمهام الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بالإضافة إلى عمله.



هذا، ويضم قطاع شؤون الخدمات الصحية الخارجية إدارات العلاج بالخارج، والمكاتب الصحية الخارجية، وإدارة التأمين والضمان الصحي.



ود.هشام كلندر طبيب حاصل على شهادة دراسات عليا بامتياز مع مرتبة الشرف في سلامة المرضى من بريطانيا، وشهادة دراسات عليا في اقتصادات الصحة والسياسة الصحية من جامعة برمنغهام، وماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في إدارة الصحة الدولية في بريطانيا، ودرجة الدكتوراه في إدارة الرعاية الصحية والقيادة مع التركيز على تحسين كفاءة الخدمات الصحية من بريطانيا، كما أنه درس الصحة العامة في جامعة ستيرلنغ في اسكتلندا.



كما يعمل د.كلندر حاليا رئيسا لقسم اقتصادات الصحة في وزارة الصحة، كما أشرف على عدة مشاريع للوزارة من خلال العمل بمكتب وكيل الوزارة، ومكتب الوكيل المساعد للصحة العامة، وعمل في أكثر من إدارة في وزارة الصحة، كإدارة الجودة والاعتماد، وإدارة التخطيط والتنمية الصحية والمكتب الفني لوكيل الوزارة، كما أنه عضو هيئة تدريس في الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، وكلية إدارة الرعاية الصحية، كمشرف في ماجستير القيادة والابتكار بالرعاية الصحية.