سلطان العبدان



في سعي نيابي حثيث لمعالجة قضية التوظيف وترغيب الشباب في الانخراط بالعمل المنتج، قدم النائب سعد الخنفور اقتراحا بقانون للتعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية لاحتساب مدة انتظار المواطن الذي قام بالتسجيل في ديوان الخدمة المدنية لطلب الوظيفة وحتى تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ضمن سنوات خدمته المسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتعتبر سنوات وشهور فترة الانتظار أقدمية له.



من جانب آخر، قال النائب فارس العتيبي أن اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية أصدرتا بيانا حول الجمع بين الوظيفة والدراسة داخليا وخارجيا.



وجاء في البيان: تمت الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، من حيث المبدأ، على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت وخارجها وفقا لضوابط ومعايير تضمن تحقيق جودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم.



كما تم الاتفاق على انتظار الرد الحكومي المتعلق بتحديد الضوابط والمعايير وذلك بعد انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من مراجعته، على أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير من كلتا اللجنتين ورفعه قبل بداية دور الانعقاد القادم.