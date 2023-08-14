بيروت - عامر زين الدين



دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى المسؤولين إلى «التحلي بروح المسؤولية الوطنية والارتقاء بمستوى التخاطب السياسي إلى ما يصب في مصلحة الوطن وأبنائه، وعدم الانزلاق نحو الفتن وكل ما من شأنه تعميق الانقسام الداخلي، والتعاطي بحكمة وانضباط في ظل الظروف الصعبة الراهنة والأوضاع الهشة التي تشهدها البلاد على جميع مستوياتها وآخرها الأوضاع الأمنية المقلقة من جراء حادثة الكحالة وتداعياتها المؤسفة».



ورأى في تصريح له ان «المطلوب ضبط النفس وتنفيس الاحتقان السياسي والتوتير المذهبي والركون إلى الدولة ومؤسساتها، وخصوصا الأمنية والعسكرية، واننا على ثقة بأن الجيش قادر على الإمساك بزمام الأمور وتولي التحقيقات اللازمة والمطمئنة لذوي الضحيتين الذين نقدم لهم تعازينا، والعمل جميعا للحد من جنوح البلد نحو الهاوية».



وختم أبي المنى: «ثمة استحقاقات مالية واقتصادية مصيرية لاتزال نتائجها عقيمة وينتظر اللبنانيون الحلول المناسبة لها، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد».