حذرت الفنانة الشابة رنا رئيس متابعيها على «فيسبوك» من وجود صفحة وهمية تحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر، وذلك بعد علمها بجمع هذه الصفحة لتبرعات مادية وعينية، ونشرت صورة الصفحة الوهمية التي تحمل اسمها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ «إنستغرام»، وعلقت: «الصفحة دي مش بتاعتي وبتستخدم اسمي علشان يلموا تبرعات مش حقيقية».



من ناحية أخرى، انتهت رنا، حسب مجلة «لها»، من تصوير دورها في فيلم «أولاد حريم كريم» المقرر عرضه بجميع دور العرض السينمائي خلال الشهر الجاري، والذي تشارك في بطولته إلى جانب: مصطفى قمر، علا غانم، داليا البحيري، بسمة، تيام مصطفى قمر، عمرو عبدالجليل وبشرى، وتحل ريهام عبدالغفور كضيفة شرف، بالإضافة إلى كوكبة من النجوم.



وأعربت رنا في تصريحات لها عن سعادتها بمشاركتها في هذا الفيلم، خاصة أنها عاشقة لأحداث الجزء الأول، مؤكدة أنها تجسد شخصية مختلفة عن سابق أعمالها في هذا الفيلم.