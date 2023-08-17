الحجيلان لـ «الأنباء»: دخول المتحور كان متوقعاً.. وندعو إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والمحافظة على كبار السن

السالم لـ «الأنباء»: أعراض المتحور خفيفة لكنه سريع الانتشار ولا حاجة للحظر الجزئي أو الكلي



عبدالكريم العبدالله



في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف حالات المتحور الجديد EG5، بدأت حالات الخوف والقلق من عودة الاجراءات الاحترازية والحظر الكلي والجزئي في البلاد، رافق ذلك تطمينات من عدم خطورة الفيروس الجديد مع الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية.



وفي هذا الإطار، اكد استشاري الامراض المعدية د.غانم الحجيلان أن دخول المتحور EG5 الى الكويت كان متوقعا. وبين د.الحجيلان في تصريح لـ«الانباء» أن اعراض المتحور ولله الحمد خفيفة، مشيدا بشفافية وزارة الصحة بالابلاغ عن الحالات.



ودعا المواطنين والمقيمين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والمحافظة على كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة لكي لا ينتقل اليهم المرض.



بدوره، طمأن استشاري أمراض الباطنية د.غانم السالم بأن المتحور الجديد «اي جي 5» لا يسبب أعراضا شديدة، ولا يحتاج الى تغيير البروتوكول العلاجي أو الوقائي في التعامل مع الاصابات، مشددا على انه لا حاجة للحظر سواء الكلي او الجزئي، الا انه دعا في ذات الوقت الى اتباع ارشادات وزارة الصحة الاحترازية في تجنب الاصابة، وأهمها غسل اليدين، والابتعاد عن المصابين، وعدم مخالطة من لديه أعراض.



وذكر في تصريـــح لـ«الانباء» أن المتحور الجديد يصيب البروتين الشوكي، مبينا أن هذه التحورات هي جزء من حركة وتطور في حياة الفيروسات.



ونوه الى أن هذا المتحور سريع الانتشار وحاليا تم رصده بدول مختلفة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا ودول اوروبا وكذلك في أميركا واليابان والشرق الاوسط، وأخيرا في الكويت.



وشدد على ضرورة اخذ الحيطة والحذر مع بعض فئات المجتمع المعرضة لحدوث مضاعفات من الاصابة مثل كبار السن او اصحاب الامراض المزمنة او الحوامل.



وأفاد د.السالم بأنه من اعراض الاصابة فقدان او ضعف حاسة الشم، والارهاق، والصداع، فضلا عن السعال، كما قد يصاحبه ارتفاع درجة الحرارة، ناصحا بالابتعاد عن الاشاعات وأخذ المعلومات من مصادر موثوقة.