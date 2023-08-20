

في إطار خططها التوسعية الرامية إلى الانتشار المحلي وتوفير خدماتها الترفيهية في أنحاء الكويت، تفتتح شركة طفل المستقبل «فيوتشركيد» فرعها الخامس عشر بجمعية الدعية التعاونية، في سلسة مراكز الترفيه العائلية التي تمتلكها الشركة وتديرها بأحدث الأساليب التقنية.



وحول الافتتاح قال الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات محمد طارق النوري: جاءت هذه الخطوة لأهمية قطاع الجمعيات التعاونية كوجهة ترفيهية عائلية ولموقع جمعية الدعية المتميز، لتضفي عليه الطابع الأسري بافتتاح فرع طفل المستقبل الجديد، مما يوفر للأطفال مكانا آمنا للمرح والترفيه، لاسيما أن جميع ألعاب طفل المستقبل الجماعية منها والفردية تتمتع بأعلى مستويات الدقة والرفاهية وتراعي بشكل كبير أمن وسلامة الأطفال بمختلف الأعمار.



والجدير بالذكر أن شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية تأسست منذ أكثر من ثلاثين عاما قامت بتطوير فروعها بأحدث الديكورات والألعاب الحديثة بأسعار تنافسية في جميع المحافظات ومعظم مناطق الكويت ابتداء من فرع سوق السالمية سيتي سنتر، ومنتجع سليل بالجهراء، وسوق شرق، ومجمع البيرق بالعقيلة، وفرع أجيال بالفحيحيل، وجمعية كيفان، وجمعية اليرموك، ومجمع فود سيركل بمشرف، ووكالة كاسبر سكير سكول بمجمع الليوان بالعقيلة، وديسكفري بمجمع اوتاد بالجهراء، ومجمع أوتاد في خيطان، ومجمع دوم بمنطقة أبو حليفة، والوكالة العالمية كارتون نت وورك بجمعية شرق التعاونية



وتسعى دوما لتقديم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الألعاب والترفيه العائلي محليا وإقليميا طبقا لأحدث الأساليب والتقنيات بما يثبت ريادتها وتقدمها في مجال الترفيه العائلي.