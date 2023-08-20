

وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالين إلى وزيرة الأشغال د. أماني بوقماز جاء السؤال الأول كالتالي: نمى إلى علمي أن وزارة الأشغال العامة قد أصدرت حديثا توصية بترسية المناقصة الخاصة بالحزمة رقم (3) من مشروع مطار الكويت الجديد على المناقص خامس أقل الأسعار شركة ليماك التركية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة دراسة عطاءات المناقصة للحزمة رقم (3).



(2) صورة ضوئية من أحدث تقرير معتمد وصادر من لجنة دراسة عطاءات المناقصة للحزمة رقم (3) وأحدث توصية صادرة ومعتمدة.



(3) صورة ضوئية من قرار لجنة الشراء العام في وزارة الأشغال العامة المتضمن التوصية على خامس أقل الأسعار شركة ليماك، والكتاب الموجه من الوزارة إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة متضمنا التوصية بالترسية.



وجاء السؤال الثاني كالتالي: نمى إلى علمي أن وزارة الأشغال العامة عازمة على تغيير نظام النواقل الرأسية الموصوف في مستندات العقد لمطار الكويت الجديد (T2)، وذلك بناء على طلب المقاول الذي اقترح بدوره استبدال نظام النواقل الرأسية بمصاعد عادية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) آخر المستجدات حول الموضوع على أن تكون متضمنة جميع الكتب والمراسلات بين كل من وزارة الأشغال العامة، وكذلك الجهات المستفيدة (الإدارة العامة للطيران المدني، وزارة الداخلية..إلخ)، والاستشاريين المشرفين على المشروع، والمقاول.



(2) ما أسباب استبدال نظام النواقل الرأسية بمصاعد عادية؟



(3) هل أخذت موافقة الجهة المستفيدة والجهات المعنية بتشغيل مطار الكويت الجديد (T2)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب الموافقة، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب الرفض والأسباب التي دعت الوزارة إلى الإصرار على استبدال نواقل الحركة الرأسية.



(4) ما رأي الاستشاريين المشرفين على المشروع؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع الدراسات والكتب والتقارير الصادرة عنهم حول موضوع استبدال النواقل الرأسية بمصاعد عادية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



(5) نمى إلى علمي أن استبدال النواقل الرأسية بمصاعد عادية سينتج عنه خلل أمني كبير، وبالتالي هل عرض هذا الموضوع على الجهات المستفيدة والمعنية بأمن المطار وتشغيله مثل (الإدارة العامة للطيران المدني، وزارة الداخلية.. إلخ)؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية لجميع المخاطبات بهذا الشأن.



(6) هل تركبت المصاعد العادية بدلا عن نواقل الحركة الرأسية في موقع المشروع من مقاول العقد شركة ليماك؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الكهرباء د. جاسم الاستاد جاء كالتالي:



بناء على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء (303) لسنة 1989 بشأن إجراءات تجديد وتعيين الوظائف القيادية، وقرار مجلس الوزراء (128) لسنة 1995 بشأن التجديد للقياديين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما عدد القياديين الذين انتهت مراسيم تعيينهم في جميع الجهات التابعة لكم ومازالو في عملهم؟



(2) تزويدي بالإجابة وفق جدول يوضح أسماء القياديين وتاريخ مراسيم تعيينهم وانتهائها بالإضافة إلى تاريخ التجديد لهم.