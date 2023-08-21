وجّه النائب متعب الرثعان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرا للمالية بالوكالة د.سعد البراك جاء كالتالي: بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2010 بإنشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي بهدف تخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية ورفع مستوى الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين.



على ضوء ما تقدم يرجى الإفادة وتزويدنا بالآتي:



1 - من أعضاء مجلس الإدارة؟ ومتى تم تعيينهم؟



2 - كم عدد المراكز الصحية المخصصة للمشروع؟ ومواقعها؟



3 - ما الإجراءات التي قامت بها الشركة لتوفير الكوادر الصحية والإدارية لهذه المراكز؟



4 - كم عدد الموظفين الفنيين والإداريين في الشركة وعدد المواطنين فيها؟



5 - ما المعوقات التي ساهمت في تأخر أعمال الشركة؟



6 - هل تم التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية؟ ومتى تم التعاقد؟ وهل ما زالت مستمرة أم تم فسخ العقد؟ وان كان تم فسخ العقد، فمتى تم فسخ العقد؟ ما أسباب فسخ العقد؟



7 - تقدر قيمة الضمان الصحي السنوي للوافدين بقيمة 260 مليون دينار، فكم قيمة الواردات المالية من رسوم الضمان الصحي على الوافدين منذ تأسيس الشركة؟ وما الجهة المستفيدة؟



8 - هل سددت الهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب عن المواطنين؟ وكم كان المبلغ المسدد؟ وكم كانت نسبة كل مواطن من هذه الأسهم؟



9 - هل هناك منازعات قضائية على شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ وإن وجدت فما طبيعة هذه القضايا؟ وكم عددها؟



10 - هل هناك قضايا ما زالت منظورة في شبه اتجار بالبشر؟ وهل صدرت أحكام قضائية فيها؟ وإن وجدت فما الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن؟



11 - هل هناك شبهة تعارض مصالح لأعضاء مجلس الإدارة والتعاقدات مع الشركات الموردة؟ وإن وجدت، فما الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن؟