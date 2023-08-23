ثامر السليم



طالب عدد من الجمعيات الطلابية في جامعة الكويت بضرورة زيادة الشعب الدراسية، معربين فيه عن أسفهم لقلة عدد الشعب المطروحة في الفصل الدراسي الاول مما يترتب عليه تأخر العديد من الطلبة في تخرجهم.



في البداية، قال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية طلبة كلية العلوم عيد العازمي ان الجمعية تقدمت بطلب إدراج شعبة دراسية اضافية الى رئيس قسم العلوم البيولوجية د.نرجس دشتي، مؤكدا ان هناك حاجة من طلبة الراغبين في إدراج المقرر كونهم من الخريجين.



وثمن العازمي دور عمادة الكلية في تيسير هذه الشعب الدراسية على الطلبة ليتسنى تخرجهم دون تأخر.



من جهته، قال امين صندوق جمعية طلبة كلية الشريعة عبدالله الشغبان ان الجمعية طالبت العميد المساعد لشؤون الطلبة في الكلية د. فيصل اللميع بطرح شعب اضافية لمقررات التجويد للفصل الدراسي الأول وذلك لعدم كفاية الشعب المطروحة، مؤكدا ان قلة الشعب سبب في تأخر بعض الخريجين.



بدوره، قال رئيس جمعية طلبة كلية التربية منصور الميموني: تقدمنا الى العميد المساعد للشئون الطلابية بكلية التربية د.مريم المذكور لطلب فتح شعب إضافية جديدة لاستيعاب اعداد الطلبة الراغبين في التسجيل بهذه المقررات بما يساعد الطلبة والطالبات على سرعة التخرج.



من جانبه، قال رئيس جمعية طلبة كلية الحقوق مبارك النصافي ان الجمعية طالبت القائم بأعمال عميد كلية الحقوق د.محمد الوسمي بزيادة الشعب والمقاعد بعد تسجيل الطلبة المستجدين بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبة والطالبات المستجدين وذلك بمد تقديم إحصائية بعدد المقاعد المتوافرة للطلبة المحولين، مشيرا إلى أن هناك نقصا في بعض المقررات مع الأخذ بالاعتبار أعداد الطلبة الراسبين من السنة الدراسية الأولى، متمنيا زيادة عدد المقاعد والشعب المطروحة في موقع التسجيل الالكتروني.