أوقفت المغنية البريطانية أديل حفلتها الموسيقية في لاس فيغاس قبل يومين، بعد ان رأت أحد حراس الأمن يضايق معجبا تفاعل مع غنائها ووقف من مقعده، لتقدم له الدعم وتطلب من رجل الأمن عدم مضايقته مجددا ولجمهورها الاستمتاع بالعرض.



وكانت أديل تغني «Water Under The Bridge»، عندما لاحظت شيئا لم يعجبها خلال الغناء لتتوقف وتقول ما معناه: «ما الذي يحدث هناك مع هذا المشجع الشاب الذي يبدو منزعجا كثيرا منذ وقوفي هنا؟ ماذا يحدث معه؟ نعم أنت، ويدك مرفوعة، نعم أنت!».



ثم خاطبت أديل حارس الأمن وسط الجمهور الذي حضر لقصر سيزار في الكولوسيوم، لتقول له ما معناه: «لماذا تضايقونه جميعا؟، هل يمكنك أن تتركه بمفرده، من فضلك؟ لن يزعجوك بعد الآن يا عزيزي، استمتع بالعرض، اتركه لوحده». وتابعت صاحبة أغنية «Someone Like You» لتقول ما معناه: «آسفة يا شباب، لقد أزعجه العرض بأكمله من قبل الأمن وأشخاص آخرين يجلسون خلفه، هو موجود هنا للحصول على المتعة، جميعكم حاضرون هنا للحصول على المتعة، فلنبدأ من جديد»، لتنطلق الفرقة بعدها بالعزف لأداء أغنية «Water Under the Bridge».