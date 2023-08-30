بيروت - خلدون قواص



أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبوفاعور أن هناك من يرفض التسوية بالشكل، وهناك من يرفضها بالمضمون وحتى الآن ليس هناك من مؤشرات بالمواقف على ضفتي النقاش، وقال بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان الحل هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بنية حكم جديدة قادرة على تنفيذ وإقرار مشروع اقتصادي - اجتماعي. ومن الواضح أن إرادة التسوية لم تنتصر أو تفاحة التسوية لم تسقط، وبالتالي ننتظر شهر سبتمبر الذي اعتقد انه سيكون حافلا بالموفدين الأجانب الذين سيأتون إلى لبنان.



وأضاف: طبعا المسؤوليات ليست متوازية ومتوازنة، هناك مسؤوليات مختلفة ولكن حتى اللحظة لا يبدو ان هناك إرادة داخلية، ربما ربطا بحسابات داخلية، وربما ربطا بإرادات خارجية، لا يبدو ان هناك إرادة حقيقية للتسوية.



وتابع: هناك حديث عن أكثر من موفد قد يأتي إلى لبنان وأكثر من طرح، ولكن أكرر إذا لم تكن هناك إرادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني من النواب والكتل السياسية اللبنانية، بإرادة حقيقية للتسوية لن تصل أي محاولة خارجية إلى أي نتيجة، إرادة التسوية يجب ان تنبع من الداخل وكل الذي يجري هو إضاعة للوقت لأنه في النهاية سنجلس جميعا الى طاولة، وأي يكن شكل هذه الطاولة سنجلس إلى طاولة التسوية والتسوية الداخلية، بمؤازرة خارجية هي التي يمكن ان تقودنا من الخروج من هذا المستنقع الذي نحن فيه.