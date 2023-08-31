أطلقت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية عددا من المشروعات الخيرية الإنشائية تمثلت في حفر الآبار وبناء المساجد في المناطق شديدة الاحتياج. وقال رئيس مجلس إدارة الوقف الإنساني د.نصار العبد الجليل: انطلاقا من دورنا الإنساني في دعم وإعانة سكان المناطق المحرومة من المياه، وفي ظل تنامي ظواهر التصحر والجفاف والفقر المائي، تشتد الحاجة للمياه الصالحة التي تخفف من معاناة العنصر البشري في ظل وفاة 1.4 مليون إنسان سنويا نتيجة شرب الماء الملوث، وافتقار 1.7 مليار إنسان لمياه الشرب المأمونة، ولذلك أطلقت الجمعية مشروعات حفر الآبار في المناطق شديدة الاحتياج، بهدف تخفيف معاناة السكان وسد احتياجاتهم، وفتح أبواب الأجر للمتبرعين بالتبرع بصدقة سقي الماء التي تعد أفضل الصدقات.