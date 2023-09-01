بيروت ـ داود رمال



أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ان الجيش نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية ويمثل النسيج الوطني بكل أطيافه، وبوجوده لا خوف على الوطن».



وكان رئيس الحكومة زار قاعدة بيروت الجوية امس، في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقدم التعازي بالنقيب الطيار جوزيف حنا والملازم أول الطيار ريشار صعب اللذين استشهدا على أثر تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا.



وقال رئيس الحكومة «زيارتنا الى القاعدة الجوية للتعبير لكم عن حزننا العميق والتعزية باستشهاد النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا والملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، اللذين استشهدا في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا كما اتمنى الشفاء للمعاون أول محمد صيدح».



وأضاف «جيشنا اليوم يقوم بمهام كثيرة وصعبة، انتم حماة الوطن، ومن دونكم لا وطن ولا حضور فعليا للدولة. المؤامرات على هذا الوطن كبيرة، ونحتار من أين تأتي، وهي تستهدف وحدة هذا الوطن وسيادته وحدوده. لولا الجيش وقيادته الحكيمة، ماذا كان حل بالبلد؟».



وقال «في هذه المناسبة أتوجه بكلمة إلى سيادة القائد لأقول: القائد يتحمل اليوم عبئا لا يستطيع ان يتحمله انسان، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ماليا واقتصاديا، وهو يجاهد لكي يبقى هذا الجيش واقفا على قدميه وحامي سيادة الوطن، فالجيش يمثل نسيج هذا الوطن بكل اطيافه».



وقال «في هذه المناسبة أيضا اكرر تقديري للجهد الذي بذله الجيش في المساهمة في إخماد الحرائق في اليونان وقبرص، وانقل إليكم تحيات رئيس وزراء اليونان الذي اتصل بي شاكرا جهودكم. أكرر تعازي الحارة ولا يمكنني ان اصف لكم الحزن الذي انتابني لدى اطلاعي من قبل قائد الجيش على الحادثة. اتمنى لكم الصحة والعافية وطول العمر وللشهداء الابرار الرحمة».



وخلال لقائه ضباط القاعدة الجوية، قال رئيس الحكومة «لبنان محمي اليوم بقوة عظيمة هي العناية الإلهية وندعو الله ان يحمي جيشنا الباسل. نحن نمر بظروف صعبة جدا، في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي الحكومة تصريف الأعمال، وعدم انعقاد جلسات مجلس النواب والتشنجات السياسية المستمرة. لولا وجود الجيش لا احد يعلم كيف كان سيكون وضع البلد. والحمد لله أن البلد لايزال واقفا ومحميا. علينا ان نستمر في العمل لبناء الدولة، لانه لا خيار لنا سواها، وان نقوم بعملنا بطريقة صحيحة، وهذا ما نسعى دوما لفعله».



وقال «لم أكن على معرفة مسبقة بقائد الجيش، ولكن في خلال السنتين الأخيرتين، لمست لديه مناقبية وحرفية ومتابعة دائمة لكل أمر يخص الجيش، خارجيا وداخليا. صحيح أن المؤامرات كبيرة ومن كل الاتجاهات، ولكن بوجود جيشنا، فلا خوف على البلد. انتم نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية.. ما تجسدونه بوحدتكم هو النموذج الذي نريده للبنان».



من جهته، شكر العماد جوزاف عون رئيس الحكومة على تقديمه العزاء ووقوفه الدائم إلى جانب المؤسسة العسكرية، وقال «نشعر بالحزن جراء خسارتنا للضابطين الشهيدين، لكن عسكريينا متسلحون بإرادتهم الصلبة وإيمانهم بلبنان وبرسالتهم ومؤسستهم، ومستمرون في أداء مهماتهم. لن ينال شيء من عزيمتهم، وسيحافظون على المؤسسة التي ستحافظ بدورها على الوطن».