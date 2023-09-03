أنهت احتجاجات محافظة السويداء جنوب سورية أمس، أسبوعها الثاني، بمظاهرة شعبية مركزية في ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء، توافد إليها مواطنون من المناطق الأخرى للمشاركة، حيث ردد المشاركون شعارات «العز لشعبك سورية» و«واحد واحد الشعب السوري واحد»، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مطالبة بالحرية وتحقيق المطالب المشروعة والمحقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقالت شبكة «السويداء 24» الإعلامية عبر صفحتها على فيسبوك، إن العشرات تجمعوا في ساحة الكرامة أمس، «للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي».



ورصدت الشبكة مشاركة واسعة من سيدات السويداء ضمن إطار حضورهن اليومي، وقمن مع باقي المتظاهرين بالغناء تحية لباقي المحافظات السورية.



وكانت السويداء شهدت الجمعة أكبر مظاهرة منذ انطلاق الحراك والعصيان المدني قبل أسبوعين، شارك فيها المئات من أهالي قرى ومدن المحافظة. وقابلت مظاهرات السويداء عدة مظاهرات في محافظة درعا المجاورة وفي عدة مدن شمال وشرق سورية، رفعت فيها لافتات تحمل نفس المطالب وتحيي محافظة السويداء.