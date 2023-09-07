عبدالحميد الخطيب



كشفت النجمة إلهام الفضالة عن استعداد فريق مسرحية «شقة لندن» للانتقال الى السعودية لتقديم عروضهم للجمهور هناك، وذلك في الفترة من 14 إلى 16 الجاري على خشبة مسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية، بإدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، ضمن فعاليات «جولة المملكة».



وتناقش المسرحية عددا من القضايا الاجتماعية التي تلامس الواقع الخليجي، وتدور قصتها حول أختين تعانيان الخلافات الدائمة بين زوجيهما، الأمر الذي يدفعهما إلى طرح فكرة السفر إلى لندن، وهناك تتعقد الأحوال بحدوث جريمة في الشقة التي يقيمان فيها، وتتشكل الكثير من المواقف الكوميدية، وهي من تأليف: عيسى أحمد، إخراج: موسى آرتي، وتشارك الهام في بطولتها الى جانب كل من: طارق العلي، شهاب جوهر، ميس كمر، شهد سلمان، محمد عاشور، وغيرهم.



يذكر انه سبق وعرضت مسرحية «شقة لندن» خلال «موسم الرياض»، في ديسمبر الماضي، وحققت نجاحا ضخما، كما تم عرضها بعيد الفطر الماضي في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، وقدمت في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وتواصل عروضها في الكويت على مسرح نقابة العمال- ميدان حولي، وسط إقبال جماهيري كبير.