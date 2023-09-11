عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال د.علي ملا علي عن تفعيل خدمة «الواتساب» للاستفسار عن التقارير الطبية ولجان العلاج بالخارج من خلال مكتب مدير المستشفى عبر الرقم 24611946. وذكر د.ملا علي في تصريح لـ «الأنباء» أن هذه الخدمة ستخفف عن المراجعين وتسهل عليهم لمعرفة المستندات المطلوبة أو الاستفسار عن التقارير أو لجان العلاج بالخارج أو أي استفسارات اخرى دون تحمل عناء القدوم الى المستشفى. ولفت الى أن الخدمة ستكون عبر الرد الآلي لتحويل المكالمات، مشيرا الى أن البدء في استقبال المكالمات سيكون ابتداء من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا أيام الدوام الرسمي. ولفت الى أن الاستفسارات موزعة على كيفية تقديم طلب تقرير طبي والاستعلام عنه، فضلا عن طلب لجنة طبية للعلاج بالخارج والاستعلام عنها وموعدها، وغير ذلك من الاستفسارات.