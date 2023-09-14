

قدم النائب حمد العليان اقتراحا برغبة جاء كالتالي:



يعتبر فريق البحث والإنقاذ الكويتي التابع لقوة الإطفاء العام، واحدا من الفرق المتخصصة، في مجال المساهمات الإنسانية الجليلة، وله إسهاماته المشهودة في مساعدة المنكوبين والمتضررين من حوادث وكوارث طبيعية محلية وعالمية، ونال شهرة واسعة في الخارج وحظي بالتكريم من عدة دول، آخرها التكريم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقليدهم وسام التضحية العظمى لمشاركتهم المتميزة في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.



وتعتبر الكويت من أولى دول الخليج التي تنشئ فريقا للبحث والإنقاذ، وكان ذلك في العام 2007، وبعد تجهيزه محليا وبسبب الخبرة العالية الحاصل عليها شارك الفريق في مشاركات دولية مشرفة رفعت اسم الكويت عاليا في الخارج، مثل مشاركاته في إنقاذ وإسعاف الكثير من الضحايا في حرائق اجتاحت تركيا واليونان، والمشاركة في تأمين كأس العالم في دولة قطر الشقيقة، وزلزال تركيا وآخرها التجهيز للتحرك للمساعدة في زلزال المغرب وغيرها من المشاركات والحوادث والكوارث المحلية التي أثبت الفريق خبرته العالية فيها بإنقاذ الأرواح، إلا ان الفريق لايزال فريقا محليا غير مصنف دوليا، بينما نالت فرق البحث والإنقاذ في كل دول الخليج الأخرى التصنيف الدولي، بالرغم من ان مثل هذا التصنيف لا يحتاج إلا الى قرار حكومي يصدره مجلس الوزراء للمضي بإجراءات التصنيف والاعتمادات الدولية وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لذلك يتم بعدها أخذ موافقة واعتمادات من المنظمات الدولية الخاصة بالبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة، ولما كانت قيادة قوة الإطفاء العام قد بذلت جهودا ملحوظة لرعاية هذا الفريق وتطويره، ومن منطلق تعزيزه هذه الجهود.



فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«إصدار قرار حكومي من مجلس الوزراء، بتجهيز فريق البحث والإنقاذ الكويتي التابع لقوة الإطفاء العام، ليصبح فريقا دوليا حاصلا على التصنيف والاعتماد الدولي».