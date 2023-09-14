دخلت مظاهرات السويداء جنوبي سورية التي اندلعت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، أسبوعها الرابع وسط تأكيد على مطالب التغيير السياسي.



وشهدت ساحة الكرامة وسط السويداء مظاهرات، كما تشهد مدن وقرى المحافظة وقفات ومظاهرات ليلية للتأكيد على المطالب السياسية بالانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254.



وأفاد موقع «تلفزيون سورية»، بوقوع إصابات بين المتظاهرين في إطلاق نار من أمام مبنى حزب البعث في السويداء.



وقال الموقع، إن 3 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار أمام مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء عند محاولتهم إغلاق المبنى صباح امس.



وأشار إلى أن حرس مبنى قيادة فرع الحزب في مدينة السويداء هو من أطلق النار على المتظاهرين. كما أفاد نشطاء وصحافيون محليون في سورية بأنه تم إطلاق النار على محتجين في المدينة امس في أول رصد لاستخدام العنف ضد الاحتجاجات التي اندلعت منذ أسابيع هناك. واتهم المحتجون، الذي خرجوا إلى الشوارع بسبب تدهور الظروف المعيشية، أعضاء في الحزب الحاكم بإطلاق النيران.



وفي مقطع فيديو نشرته شبكة السويداء24 على الإنترنت، ظهر رجال يفرون من مدخل مبنى بينما أمكن سماع وابل من الرصاص في الخلفية.



وذكر الوصف المصاحب لمقطع الفيديو أن المبنى هو مقر حزب البعث في المدينة، مضيفا ان المتظاهرين كانوا يحاولون إغلاقه.



وأغلق المحتجون المبنى مؤقتا في أواخر أغسطس. وأضافت «السويداء 24» أن 3 أشخاص أصيبوا ويتلقون العلاج في المستشفيات.