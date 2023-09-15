ثامر السليم



قال القائم بأعمال عميد كلية التربية في جامعة الكويت د.عيسى البلهان إن الكلية أنهت الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد، حيث تم التأكد من الجاهزية الكاملة للقاعات الدراسية تمهيدا لانطلاق العام الدراسي واستقبال الطلاب، مشيرا إلى ان الكلية تسعى جاهدة إلى توطيد أطر التعاون المثمر مع مختلف المؤسسات والهيئات بسوق العمل من خلال البرامج الدراسية المتخصصة التي تطرحها الكلية، التي تتميز بالإتقان والجودة العالية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعددة التي تسهم في تطوير خطط العمل التنموية وطرح الحلول لمواجهة أي مشكلات أو عقبات قد تواجهها مختلف قطاعات الدولة والذي بدوره يعكس مدى أهمية الكلية ودورها البناء في خدمة المجتمع، آملين مواصلة المسيرة لإعداد أجيال المستقبل والعمل على الدفع بعجلة البحث العلمي وتنمية الثروة مما يترجم طموحات جميع منتسبي الكلية على أرض الواقع.



وأضاف د.البلهان، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان هذه الاستعدادات تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية وتربوية متكاملة لطلبة جامعة الكويت، مؤكدا أن مكتب العميد يتابع عن كثب وبالتنسيق مع الإدارات الأخرى في جامعة الكويت سير عملية أعمال الصيانة الدورية خلال فترة الصيف من كل عام وذلك من أجل ضمان جاهزية مختلف القاعات التابعة لكلية التربية والفصول الدراسية في الكلية استعدادا لبداية العام الجامعي الجديد، مبينا أن كلية التربية تضم قاعات دراسية مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات التعليمية الضرورية.



وتابع: باسم أسرة عمادة كلية التربية من أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساندة وكل موظفي الكلية نهنئ أبناءنا الطلبة بالعام الدراسي الجديد، داعيا الله العلي القدير أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح من أجل رفعة وتقدم هذا الصرح العلمي الشامخ لتظل جامعة الكويت منارة للعلم وملتقى للعلماء.



وأعرب عن شكره لجميع العاملين في الكلية من العمداء المساعدين والمدير الإداري والموظفين الإداريين في الكلية على جهودهم المبذولة لتذليل جميع العقبات لما فيه خدمة الصالح العام لطلبة وطالبات الكلية المستجدين والمستمرين وجميع مرتادي الكلية.